Alerta Infonavit a trabajadores para no dar sus datos a desconocidos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), alerta a sus derechohabientes a no proporcionar información a desconocidos, ya que les pueden robar la identidad, el ahorro en la Subcuenta de vivienda o disponer de algún crédito, ya que en los periodos vacacionales proliferan los defraudadores.

Lo anterior fue dado a conocer por el delegado regional de Infonavit Durango, Luis Fernando Hernández Ozuna, quien preciso que el dinero de la Subcuenta de Vivienda de Vivienda solamente puede ser utilizada al momento de solicitar un crédito para comprar una casa o terreno, como garantía o para pagar una deuda hipotecaria bancaria y construir o mejorar tu vivienda.

Si no haces uso de ese dinero a través de un crédito, no tienes por qué preocuparte, pues tu ahorro no se pierde, genera rendimientos que por ley son iguales o superiores a la inflación y te lo devolveremos cuando te pensiones.

De tal manera que a ninguna persona te puede dar ese dinero, solamente el Infonavit te lo puede entregar a través de los supuestos antes mencionados. Sin embargo existen personas que engañan al derechohabienta haciéndole creer que les entregaran ese dinero e incluso ellos mismos llegan a otorgarles dinero a cambio de que les den a conocer los datos personales para posteriormente cometer algún fraude en perjuicio del trabajador, explicó.

Dijo que para prevenir ese tipio de fraudes y robo de identidad, es necesario revisar periódicamente tu estado de cuenta en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), así como el saldo de tu Subcuenta de Vivienda y los movimientos realizados.

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) con tu Número de Seguridad Social y contraseña.

Si aún no estás registrado, ingresa tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social para darte de alta.

Una vez dentro de la plataforma, consulta el detalle de los créditos que solicitaste o que tienes vigentes en la página principal.

Para ver el saldo de tu Subcuenta de Vivienda, dirígete a la opción Mi ahorro y selecciona la opción Cuánto ahorro tengo.

Conoce cada detalle de tu Subcuenta de Vivienda descargando tu Resumen de Movimientos en Mi Cuenta Infonavit o la Aplicación Móvil Infonavit

Antes de concluir resaltó que si el derechohabiente cumple con los requisitos de ley para solicitar la devolución de la Subcuenta de Vivienda puede realizar el trámite el mismo sin salir de casa desde Mi Cuenta Infonavit y sin costo alguno.

Evita pasar unas vacaciones de pesadilla y no compartas tu información personal con desconocidos, declaró.

Si detectas alguna anomalía puedes realizar tu denuncia en el Infonavit, a través del correo denuncias@infonavit.org.mx; en el portal institucional infonavit.org.mx, en la pestaña “Contáctanos” o llamando al Infonatel (800 008 3900).