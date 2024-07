Debido a que se han presentado casos de familias duranguenses extorsionadas en Mazatlán, Sinaloa, la titular de la Dirección de Turismo y Fomento Económico municipal, Valeria Gutiérrez Velasco, pidió a los duranguenses que visiten el puerto, tomar precauciones.

Informó que en las últimas semanas se han reportado casos de abusos por parte de supuestos policías que han extorsionado a por lo menos ocho familias de Durango en la ciudad de Mazatlán y que les han quitado hasta 80 mil pesos por dejarlos continuar.

Imagen ilustrativa / El Gobierno municipal exhortó a “tener cuidado” en sus visitas al puerto, porque han extorsionado ya a ocho familias / Foto: Rashide Frias / Cuartoscuro.com

Ante la situación, la funcionaria municipal señaló que confía en que el Gobierno estatal de Sinaloa, brinde mayor seguridad en las áreas turísticas del puerto.





“La recomendación de seguridad de cualquier lugar, aquí en Durango somos una ciudad segura (…) esperemos que Sinaloa, Mazatlán y todas las ciudades hagan lo propio, recomendar que tengan cuidado como en todos lados”, refirió Valeria Gutiérrez.

Imagen ilustrativa / Alertan a duranguenses por extorsiones en Mazatlán / Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.com

Sin especificar qué tipo de cuidado deben tener los ciudadanos o cómo evitar ser extorsionados, Gutiérrez Velasco aseguró que esa situación ya se revisa entre la Secretaría de Turismo de Durango y su homóloga de Sinaloa.

En ese mismo sentido, dijo que al transitar por las carreteras, principalmente la de Zacatecas y Mazatlán, recomendó que preferentemente se haga el viaje de día a pesar que en estos momento no hayan reportado incidencias delictivas.

"La recomendación es irse a una hora moderada, en la parte de la mañana, normalmente escuchamos estos casos en la carretera Zacatecas, Mazatlán, a mí me tocó irme en la carretera a Zacatecas hacia San Luis Potosí y no me sentí en ningún momento insegura", sentenció Gutiérrez Velasco.

















Robo de autos duranguenses

La semana pasada, la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Mónica Gutiérrez, informó que al menos siete vehículos de familias duranguenses habían sido robados en zonas turísticas de Mazatlán, tales como la Zona Centro, Zona Dorada y el Malecón.

Imagen ilustrativa / El modus operandi de los extorsionadores es que presentan como si fueran policías, con documentos falsos con un supuesto reporte de robo / Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com

El modus operandi de los extorsionadores es que presentan como si fueran policías, con documentos falsos con un supuesto reporte de robo y aunque el propietario del coche compruebe la legitimidad con factura y póliza de seguro, los arrestan en una supuesta demarcación de policía y les quitan la unidad motriz.

“Se les quita su vehículo, aunque ellos legalmente demuestren que está de manera legal, revisan el Repuve y no tiene ningún reporte de robo, pero al contrario, los extorsionan y les quitan su vehículo de todas las marcas y todas las gamas”, señaló Gutiérrez.

Refirió que ninguno de los ciudadanos que reportaron los robos a las agencias de seguros ha podido reconocer la supuesta corporación de policía que los detuvo, solamente que los presuntos agentes mostraron identificaciones con logotipos oficiales.

“Ellos les muestran identificaciones que obviamente son falsas y cuando se presenta el caso a la autoridad dicen no tener conocimiento del tipo de denuncia que hacen los afectados”, indicó.