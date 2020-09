Alertan por falsos inspectores de Desarrollo Municipal

El director de Desarrollo Urbano municipal, Alberto Arellano Soto, alertó a la ciudadanía sobre presuntos inspectores que principalmente fines de semana realizan cobros a nombre de esta dirección, y extorsionan a la ciudadanía.

Dijo que se trata de dos hombres jóvenes que con identificación y documentación falsos, además de portar chalecos con logos de esta dirección, se identifican como inspectores del Ayuntamiento, llegan a donde se realizan obras y piden documentación, presionan y piden dinero para tramitar permisos y arreglar supuestas faltas en esas obras.

“Piden dinero para no clausurar obra y regularizar la situación, y de una manera u otra es una extorsión disfrazada, eso sucede los fines de semana y los lunes llegan los propietarios de la obra y nos dicen que traen recibos para que se les entreguen los permisos”, dijo.

El director de Desarrollo Urbano, añadió que los inspectores de esta dependen no cobran, ni otorgan permisos, no pueden tramitar nada, no pueden recibir dinero, ni entregar recibos.

El funcionario del gobierno municipal hizo un llamado a toda la ciudadanía, para que el día que sea se verifique la autenticidad de su personal mediante llamada telefónica, para en un momento determinado poder agarrar “in fraganti” a estos falsos inspectores que han extorsionado y robado a la ciudadanía.

Reiteró que los inspectores de esta dependencia por ningún motivo pueden realizar ninguna transacción económica, y no pueden tramitar permisos, ni cobrar multas o recibir dádivas.