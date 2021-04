Algunos afiliados a Coparmex Durango no pagarán utilidades durante el 2021

Muchos empresarios agremiados a la Coparmex en Durango, no pagarán utilidades en 2021 y no porque no quieran o no puedan, sino porque no las obtuvieron en un año tan atípico por la pandemia como lo fue 2020.

Así lo hizo saber en entrevista con este diario, el presidente del Centro Empresarial de Durango, Oscar Moreno, quien al respecto fue concreto al anotar que si bien es cierto que el pasado fue un año complicado, también lo es que todos aquellos empresarios que obtuvieron utilidades, habrán de cumplir con la obligación puntualmente.

Pasamos de una pandemia sanitaria a lo que se ha traducido a la vez en una pandemia económica, y obviamente las empresas están pasando por una etapa sumamente difícil; “no obstante, es importante decir que todas las empresas de Coparmex –hasta ahorita no conozco ni un solo caso- no han dejado de cumplir con sus obligaciones, incluyendo pago de Seguro Social, de impuestos, de Infonavit”.

También hay que anotar que muchas de estas empresas han tenido que solicitar créditos, vender terrenos o casas, para subsistir; “y un dato trascendente, es el que indica que de igual manera, en este periodo, a pesar de las dificultades, se ha mantenido la plantilla laboral y en la mayor parte pagando sueldos”.

De igual manera, aseguró el entrevistado, “vamos a cumplir con el reparto de utilidades”.

No obstante, recordó que muchos no pagarán y no porque no quieran o porque no puedan, sino porque no obtuvieron utilidades; “los que sí las tuvimos, de alguna manera y aunque no contemos con el flujo, vamos a ver nuevamente cómo le vamos a hacer; pidiendo préstamos o vendiendo activos”.

Finalmente subrayó Moreno Littleton que las empresas de Coparmex “hemos sido siempre muy comprometidas con nuestros pagos y ahora no será la excepción; recordemos que Coparmex no es una Cámara, es decir, no estamos afiliados por obligación, sino que es un sindicato voluntario y la dignidad humana es un valor principal nuestro, por eso, es compromiso pagar utilidades a nuestros empleados, cuando las haya”.