Alma Delia busca ser parte del Congreso de Durango

Como tantas mujeres, Alma Delia Pérez Gloria, se ha enfrentado a un mundo diseñado para los hombres, pues al ser árbitro de voleibol con reconocimiento nacional, le ha tocado luchar para ganarse un lugar en una actividad en la que a nivel mundial solo el 22% de los puestos pertenecen a mujeres, mientras que en México apenas dos de ellas tienen reconocimiento internacional.

“Es muy baja la participación de mujeres en ámbitos que por estereotipos creemos que tienen que ser de los hombres”, comenta en una entrevista en la que asegura que el deporte, no es muy distinto a la política, pues en cualquiera de estos, las mujeres deben decir “yo puedo y hacerlo con argumentos y conocimientos”.

Alma Delia es ahora candidata al Distrito 01 local por el Partido Duranguense (PD), y al recordar cómo llegó a este punto de su vida, cuenta que siempre se ha dedicado al activismo social sobre todo con los jóvenes, incluso actualmente dirige la Organización de Árbitros del Estado de Durango, en donde se enfocan a la creación de ligas infantiles y juveniles “el deporte es una parte fundamental, y solo lo vemos como algo de relleno, hasta en las escuelas”, comenta sorprendida y a la vez decidida a que la actividad física cada vez ocupe más espacios.

Su llegada al PD no fue casualidad, pues luego de conocer el trabajo que realiza Verónica Acosta en el partido decide sumarse y pese a que hace tres años no pudo competir como candidata en el proceso electoral de aquel tiempo, “ahí fue donde me di cuenta que este partido realiza una política completamente diferente y cambia mi visión de la política que yo creía, a la que ellos realizan”,

Al platicar su experiencia y primeros acercamientos en este ámbito, aseguró que le ha tocado visitar lugares sobre todo de la zona rural del estado, visitar a los habitantes de comunidades indígenas donde la gente conoce al Partido Duranguense, “siempre he realizado obras sociales, pero nunca en el afán de protagonismo de un partido político. Siempre me he mantenido lejos de las cámaras, trabajando con el apoyo de mis amigos y mi familia, pero nunca en la política”.

Por lo que ahora, al encabezar la candidatura al Distrito 01, el cual conoce a la perfección, Alma Delia asegura que esta es la oportunidad perfecta para ver cómo ayudar a la gente, pero ahora desde una esfera diferente, porque sabe que en colonias como la Amalia Solórzano, donde ella vive, debe recorrer un kilómetro y medio para tomar un taxi o el autobús. Sabe que en la zona hay una sola calle pavimentada y más que decir que conoce las necesidades, “las he vivido diariamente”.

Orgullosa de su familia, tiene tres hermanos a los presume con mucho gusto pues dos de ellos son abogados y una más dedicada al comercio. Como en muchas familias duranguenses, sus padres se las arreglaron para darles a todos una profesión y quienes siempre les inculcaron que el mundo estaba al alcance de ellos, “ustedes van a llegar hasta donde ustedes quieran, no tienen límites, ustedes pueden hacerlo”.

Además de deportista, árbitro profesional y Trabajadora Social, es esposa y madre de dos hijos, uno de ellos, por cierto la hizo abuela hace dos años y siente que esta nueva etapa lejos de aumentarle años, le ha dado aún más energía y positivismo a su vida.

Siendo el soporte de una familia dominada por los hombres, ella ha sabido abrirse brecha y aunque las condiciones no han sido las mejores nunca tiró la toalla, “eso me ayudó a empoderarme muchísimo y dije si yo pude aquí, donde es un mundo tan hermético de hombres, lo puedo donde yo quiera”.