Alrededor de 2 mil registros se esperan en la iniciativa 3de3 en las elecciones

En el marco de la Iniciativa 3 de 3, una herramienta útil para quienes pretenden ocupar un cargo público, una oportunidad de mostrarse como ciudadanos responsables ante la sociedad en sus aspiraciones políticas, durante la elección de 2021, solamente subieron su información alrededor del 30% de 400 candidatos, de ahí que este formato debería ser obligatorio como ocurre ya en otras entidades del país.

Así opinó Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), durante la charla sostenía con El Sol de Durango dentro del programa "Rostros… la otra cara de la moneda", que produce esta casa editora a través de su plataforma de Facebook.

En esta charla, la titular del IDAIP explicó con detalle la función de este Instituto, así como el interés del ciudadano por avanzar en la cultura de la transparencia y la protección de datos personales.





Solamente la mitad de la población conoce qué son los órganos garantes de acceso a la información pública

En efecto, en México solamente el 56% de la población sabe qué son los órganos garantes del acceso a la información pública. En Durango el porcentaje es de 54%.

Al explicar con detalle la función del IDAIP, Mariscal Cárdenas anotó que “garantizamos el Derecho al acceso a la información y la protección de datos personales. Cuando el ciudadano quiere sabe qué es lo que hacen cada una de las autoridades con el recurso que se les otorga, lo solicita a través de una plataforma nacional de transparencia y nosotros garantizamos que la dependencia conteste en forma y en tiempo”.

Cuando no hay respuesta, ordenamos a través de un procedimiento denominado Recurso de Revisión, que se otorgue la información solicitada y de esta forma se garantiza el derecho al acceso a la información, reforzó la entrevista.





Más de 8 millones de registros en la plataforma nacional de transparencia

A fin de generar una idea del cúmulo de información a la que se puede acceder mediante este formato, la informante reveló que existen más de ocho millones de registros en la Plataforma Nacional de Transparencia, “de esa magnitud es el vasto de información que se puede solicitar”.

A pregunta expresa sobre la información que más se solicita, expuso que en Durango se piden temas de Justicia, Seguridad; ahora en pandemia asuntos relaciones con la propia contingencia, cómo se aplicó el recurso en este periodo. Pero también se solicitan nóminas, directorios, etcétera.

En esta parte de la charla, Luz María reflexionó que la ciudadanía ha cambiado el chip, y detalla que, luego de que antes el grueso de las solicitudes eran para saber cuánto dinero ganaba un funcionario, la tendencia hoy es diferentes y ahora la ciudadanía pregunta por otras cosas de su interés, como programas sociales, seguridad, acceso a la justicia, salud, y esto tiene que ver con la difusión que se ha dado de la función del IDAIP a la comunidad.

Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidenta del IDAIP/ Foto: Josue Gutiérrez | El Sol de Durango

Instituciones se comprometen con el acceso a la información

En Durango, actualmente son 140 los sujetos obligados a transparentar información, entre ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos y dependencias de gobierno.

Luego, el año anterior fueron 7975 solicitudes de información, de las cuales, solamente en 417 casos, se inconformaron los solicitantes con la respuesta que dio la institución.

Eso indica, dijo, que las instituciones se están comprometiendo con el acceso a la información atendiendo las demandas ciudadanas y ese es un indicativo positivo.

También, subrayó que sí hay sanciones para quienes no atienden solicitudes y van desde amonestaciones públicas y hasta multas que van desde 13 mil 340 pesos, hasta 200 mil pesos.

Precisó que sí se han aplicado sanciones por incumplimiento de obligaciones de transparencia cuando no aparece la información en Plataforma Nacional o se solicitó y no fue entregada, o bien, que no se entrega la información solicitada.

En 2022 fueron 16 multas y 38 amonestaciones públicas a servidores públicos.





La iniciativa 3de3 que promueven IEPC, CPC e IDAPI

En el marco electoral actual, se promueve la Iniciativa 3 de 3, que es una herramienta para los aspirantes a cargos de elección popular, que busca la integridad a través de la publicación de las declaraciones fiscal, de interés y patrimonial.

La proyección fundamental de esta Iniciativa es que se les pueda percibir a los aspirantes como personas integras y comprometidas.

Busca la declaración que se pueda trazar cómo entra en estos conceptos el candidato y cómo termina su periodo, viendo el crecimiento de su patrimonio.

#Prensa 🔎📰🎥| La comisionada presidente del IDAIP, @LucyMariscalC1 en diálogo con los medios de comunicación, donde abordó los trabajos preparativos para emprender la #Iniciativa 3️⃣de3️⃣ para los candidatos de este proceso electoral 2022. pic.twitter.com/ORhADALHn2 — IDAIP (@IDAIP_DURANGO) February 8, 2022

Ciudadanos tenemos obligación de informarnos para incidir en decisiones del país

Interrogada al respecto, Mariscal Cárdenas admitió que como se trata de una cuestión voluntaria y no obligatoria, el grupo impulsor conformado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), y el propio IDAIP, “buscamos sensibilizar y concienciar a los candidatos a puestos de elección que suban su 3 de 3 y así, todos como ciudadanos podamos consultar la plataforma y formular un voto razonado, reflexivo e informado y generar participación ciudadano.

Los cuidamos tenemos obligación de informarnos para poder incidir en las decisiones de nuestro país y precisamente la iniciativa 3 de 3, es una herramienta que le permita al ciudadano conocer más a cerca de quienes pretenden ocupar un cargo público de elección.





Iniciativa 3de3 debería ser obligatoria, como en otras entidades

Y es que hasta ahora, la Iniciativa no es obligatorio, “es voluntario y a esa voluntad vamos a apelar”.

En otras entidades del país la 3 de 3 es obligatoria. La Asociación Transparencia Mexicana ha apoyado a otros Consejos de Participación Ciudadana, con iniciativas y se ha consolidado la obligatoriedad.

Reconoció que en Durango sí se buscará que sea obligatorio; “porque el ciudadano tiene derecho a conocer quién aspira a gobernar y el acceso a la información permite lograrlo”.

Sin embargo, hasta ahora de acuerdo con los antecedentes, el grueso de quienes buscan ser electos para un cargo público, se muestran renuentes a abonar a la cultura de la transparencia mediante la Iniciativa 3 de 3.

Aunque los dirigentes partidistas dijeron sí, solamente algunos candidatos expusieron su 3 de 3. De casi 400 registros, solamente 88 la presentaron, menos del 30%.

Esperamos, dijo, que luego de este primer ejercicio, ahora en 2022 haya más eco; “sí el candidato ve que es una oportunidad para visibilizarse ellos mismos, que es al primero que le beneficia, seguramente habrá más interés”.

En Durango en la elección en marcha, vamos a elegir alcaldes, gobernador, síndicos, regidores, aproximadamente 2000 mil aspirantes; “esperemos dos mil registros y que el ciudadano tenga más información para razonar su voto”.

Finalmente enfatizó en que “nosotros les vamos a poner en la mesa a los candidatos esta plataforma, buscando que ellos sean sensibles, la abracen y suban su información, pero sobre todo que el ciudadano la utilice”.