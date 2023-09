El 30 por ciento de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) a nivel nacional, son encabezadas por mujeres, informó la presidenta nacional Esperanza Ortega Azar, quien subrayó que poco a poco se va teniendo mayor paridad de género en la actividad industrial en el país.

Este porcentaje representa alrededor de 3 mil impresas industriales de todo el país, en donde una mujer es quien preside, algo impensable en las últimas décadas del siglo pasado, y por lo que se ha trabajado de manera muy intensa.

“Estos porcentajes en los últimos tiempos han ido creciendo, a mí me tocó ir abriendo camino para que estemos más conscientes y que a las mujeres no nos dé miedo, hoy la inclusión es aún mayor, hay paridad, no se trata de qué las mujeres vayan adelante o atrás, sino junto a nuestros compañeros, tenemos que trabajar de la mano”, señaló.

En su visita a Durango, la presidenta nacional de Canacintra, compartió que es cierto que en la actualidad del tiempo es de las mujeres, pero no pueden ir solas, en unidad con los hombres es como se pueden lograr mayores beneficios y esto se traduzca en un impulso económico que tanto requiere el país.

Alrededor de 3 mil empresas de la Canacintra son dirigidas por mujeres / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Si bien aún faltan muchas empresas encabezadas por mujeres, el avance es enorme, "hoy existen muchas empresas en áreas como la mental mecánica, que son presididas por mujeres, que es un área más complicada y en la que regularmente las empresas son dirigidas por varones, también hay cada vez más mujeres ingenieras logrando posicionar sus empresas.

Hoy podemos ver más mujeres con casco y botas, subiendo plataformas, porque la industria va creciendo y también la van dirigiendo más mujeres en el país”, concluyó Esperanza Ortega Hazar.