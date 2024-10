Alumnos cierran plantel del CBTIS #110 en Durango capital

Las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 110 fueron tomadas la mañana de este martes por un grupo de alumnos, quienes se inconformaron con los resultados del proceso de renovación de la Sociedad de Alumnos que se realizó el pasado lunes. En la entrada principal se amontonaron mesabancos sacados de los propios salones de clases, para evitar que cualquier alumno o autoridad ingresara al edificio.

Te puede interesar: Se reporta un caso de dengue en escuela de Durango capital

De acuerdo con información del presidente de la Federación de Estudiantes Técnicos de Durango (FETED), Elier Corrales Casio, la planilla denominada Valor 110 fue sancionada con el retiro de 300 votos, como marcan los estatutos debido a que se le impusieron sanciones al incumplir con 12 de los puntos que marca la convocatoria.

Entre los que se encuentran no tener carta de buena conducta expedida por el plante; no presentarse al debate; tampoco se mostró el listado de los alumnos que pertenecen a la plantilla; entre otros, “básicamente ellos ni siquiera se pudieron haber registrado y sin embargo se les dio prórroga hasta una semana de que subsanaran esa papelería y no lo hicieron, solo argumentaron que no les dio gana hacerlo”, comentó.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp









Destacó que con esto ni siquiera les debieron haber dado la oportunidad de participar, pese a ello incluso antes de abrir las urnas se les dio la oportunidad de solventar lo que les faltaba, por lo que al no hacerlo les informaron sobre las sanciones antes de iniciar el conteo de votos en presencia de ambos candidatos.

Explicó que ambos candidatos tenían conocimiento de las cláusulas de la convocatoria fueron, además previo a la elección se tuvieron cuatro mesas de diálogo, “no había forma de que nosotros manipuláramos la convocatoria”, dijo, ya que esta es igual en todos los planteles.

De esta manera y según los estatutos de la Federación, el resultado de la elección es inapelable, de ahí que antes, durante y después se les dio un espacio para que presentaran sus inconformidades y nunca se recibió nada, prueba de ello fue que no hubo ninguna incidencia durante el proceso de votación.

Por su parte el director del CBTIS 110, Mucio Gabriel Moreno Irigoyen, pidió a los alumnos sostener el diálogo con la FETED y ellos como autoridad mediadora, ya que se tienen procesos administrativos pendientes como pagos de prestaciones a los trabajadores que se verá afectado porque no se entregará a tiempo; además de la falta de clases de mil 600 alumnos.

Local SNTE discute con Claudia Sheinbaum reforma en reglas de operación del USICAMM





Ante los señalamientos por mala conducta de parte de los alumnos de la planilla inconforme, el directivo dijo que solo uno de ellos tiene un reporte que fue levantado el año pasado, “eso es responsabilidad de los hechos de cada uno de los alumnos”, comentó.