Alumnos de la FADER exigen que les brinden clases en su edificio original

Alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADER y CIPOL) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se manifestaron esta mañana para exigir que se les brinden las clases en su edificio original, pues se encontraron con la sorpresa de las clases las van a tomar en espacio de bodega improvisado, que no cumple con los requerimientos de un salón.

La alumna Janeth Arenas, explicó que tenían un edificio que se logró con mucho esfuerzo, que se asignará solo a los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, son 7 salones en una construcción relativamente nueva, y ahora con el regreso a clases de manera presencial se encontraron que ya no tenían esas aulas, ya que se las designaron a alumnos de Derecho, que tienen mayor matrícula.

Indicó “a nosotros como carrera se nos hizo a un lado, no se nos tomó en cuenta, no hubo ninguna consideración, llegamos el día de ayer martes a las 7 de la mañana, se nos indicó en la entrada que nos tocaba en otras áreas, no en nuestro edificio”.

La petición de regresar a su edificio va dirigida el director de la facultad, Rafael Mier Cisneros y al propio rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, para que no se ignore esta petición, porque les han argumentado que fue por la sana distancia.

Los más afectados son los últimos semestres de la carrera, porque se encuentran en bodegas habilitados como salones, pero están apoyados por los demás compañeros.