Alumnos de la UNIPOLI muestran el potencial de Durango en el desarrollo de videojuegos

El pasado viernes 29 de noviembre, la Universidad Politécnica de Durango celebró con éxito el una edición más de su ya tradicional Game Awards, en este evento estudiantes del tercer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Software presentaron los videojuegos desarrollados como parte de sus proyectos finales. La competencia reunió a 85 participantes que demostraron su creatividad, habilidades técnicas y capacidad para trabajar en equipo.

El Game Awards tuvo lugar en el Centro de Información Universitario (CIU) y contó con la presencia de invitados especiales, y estudiantes del CETIS 148 de las especialidades de Ofimática y Programación, así como alumnos de otras carreras de la UNIPOLI.

Alumnos de la UNIPOLI, demuestran el potencial de Durango en desarrollo de videojuegos / Foto: Cortesía | Iván Barreto

En esta edición, se presentaron 15 videojuegos que abarcaban diversos géneros, desde plataformas y shooters steampunk hasta aventuras postapocalípticas y el popular estilo Metroidvania. Los proyectos fueron evaluados en dos etapas: primero, una preselección que eligió a nueve finalistas y, posteriormente, una dinámica tipo Shark Tank. En esta última, los equipos defendieron sus propuestas en inglés ante un panel de jueces expertos en la industria de los videojuegos.

Los videojuegos fueron evaluados por un panel de jueces compuesto por expertos de la industria en Durango, entre ellos Karen Yazmín Villalobos Barajas, artista conceptual; José Ramón Sánchez Casas, CEO de Skragoll Games; Javier Torres Aldama, CEO de Quetzalcóatl Games; y Leah Valentina Castro Moreno, estudiante sobresaliente de Ingeniería en Software. Los equipos finalistas presentaron sus proyectos en inglés, respondiendo preguntas de los jueces y demostrando un dominio técnico y comunicativo que sorprendió por su nivel, considerando que los participantes cursan apenas el tercer cuatrimestre.









El podio de ganadores quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Not From Software Integrantes: Mariana Núñez de la Hoya, Alan Sebastián Ro Kim, Alan Moreno Nevárez, Gabriel Paz López, Ethan Anakhir Montaño Pedroza y Edgar Alan Meraz Casas.

Segundo lugar: Echoes of our Minds Integrantes: Mariana Alondra Andrade Vargas, César Alexis Meza Martínez, Víctor Raúl Maldonado Mercado, Omar Álvarez Barraza, Steve Rodríguez y Valeria Carmona Quijada.

Tercer lugar: Nightmare Integrantes: César Enrique Martínez Vitela, Leonel De la Cruz Flores, Rosa Guadalupe Ávila Zárate, Héctor Ernesto Torres Carrizales y Abel García Quiñones.

El videojuego Lunaris, desarrollado por el equipo Not From Software, se llevó el primer lugar de la competencia. Un videojuego al estilo Metroidvania e Inspirado en títulos icónicos como "Dark Souls", "Hollow Knight" y "Elden Ring", Lunaris destacó por su movilidad fluida y un sistema de combate basado en ataques de combos.

Los estudiantes por su parte al opinar sobre la competencia, destacaron la importancia de este tipo de eventos para su desarrollo personal y profesional. Omar Álvarez, del equipo Echoes of our Minds, comentó: “Estas actividades nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación y habilidades. Es divertido y aprendes mucho más allá de lo que vemos en clase”.

Por su parte, Emiliano Nájera, del equipo The Butcher House, resaltó el impacto del evento en el reconocimiento del talento local: “Esto impulsa a los jóvenes en Durango, no solo en videojuegos, sino en software en general”.

Tadeo Perusquía, del equipo Tears of the Void, agregó: “Este tipo de proyectos nos reta a ir más allá de lo aprendido en el aula. Muchas veces tuvimos que investigar para implementar ideas que aún no conocíamos”.

El profesor Ramón Arturo Morales Sánchez, responsable de la asignatura de Programación y Diseño Visual, señaló que estos proyectos integran conocimientos de hasta 14 materias de la carrera, como matemáticas, desarrollo de proyectos y expresión oral. “Este tipo de eventos es muy bueno para los estudiantes, ya que los prepara para enfrentarse al mundo laboral. Queremos que adquieran confianza y desarrollen habilidades para defender sus ideas ante jurados o públicos exigentes”, explicó.

El Game Dev Awards no solo sirvió como una plataforma para exhibir el talento de los jóvenes desarrolladores, sino también como un punto de encuentro entre estudiantes y profesionales de la industria. Además, se destacó la participación de Code Connect, la comunidad de estudiantes de Ingeniería en Software, quienes contribuyeron al éxito del evento.





Además, destacó que los alumnos enfrentaron múltiples desafíos durante el desarrollo de los videojuegos, pero lograron superarlos gracias a su dedicación y creatividad. Sin duda una competencia que más allá de fortalecer las habilidades técnicas de los alumnos, también fomentó el trabajo en equipo, la innovación y la exposición de Durango como un semillero de talento en la industria de los videojuegos.

Finalmente, el profesor Ramón Morales adelantó que ya se está organizando un Game Jam dirigido a estudiantes de preparatoria, con el objetivo de continuar fomentando la creatividad y el talento en el desarrollo de videojuegos en Durango.