Alumnos llegan a bachillerato sin haber tenido maestros de matemáticas

Luego de ser publicados los resultados que lanza la prueba PISA, los cuales no son favorables, la directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 89 (Cbtis 89), Laura Isela Becerra Martínez, reconoció que en la institución sí han recibido a estudiantes rezagados, quienes incluso no tuvieron maestro de matemáticas en secundaria.

Estima que existe un rezago de alrededor del 10 por ciento y acusó que parte de esta problemática se debe al impacto que tuvo la pandemia en la educación. Espera que en dos más los alumnos del Cbtis estén regularizados.

Considera que deberán pasar muchos años para subsanar este rezago educativo | Foto: Perla Rodríguez Contreras | El Sol de Durango

“Van a tener que pasar algunos años, porque muchos alumnos en línea no tuvieron las clases como se debería. Nosotros todavía este semestre tuvimos alumnos de nuevo ingreso que no tuvieron un maestro de matemáticas en secundaria (…) alumnos que no tuvieron matemáticas en su último grado”.

De frente a esta problemática detectada en la preparatoria, dijo, se procede a la implementación de cursos remediales, cursos sabatinos, y entre pares –porque a veces no le entienden a un maestro pero sí a un compañero-, todo esto para poder elevar el nivel educativo con que llegan, “y apoyar en la parte académica que no obtuvieron en educación básica”. Becerra Martínez abundó que hasta ahora ya lograron sacar a una generación con el Covid-19.