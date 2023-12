Amenazan de muerte a periodista duranguense

El periodista originario de Durango, Iván Soto, ha informado que recientemente recibió una amenaza de muerte, por lo que ha decidido presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Te puede interesar: Recibe Fiscalía 5 denuncias contra guardería Instituto Gerard

El periodista compartió la situación a través de su cuenta personal de X @ivansottoh, donde reveló que la amenaza provino de la cuenta del ex diputado José Luis Rocha @Pepe_Rochadgo, padre de Jorge Abraham Rocha Hernández, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por su presunta vinculación a un caso de violación sexual que afectó a la hija del comunicador.

Me amenazaron de muerte: IVÁN SOTO. Fue el ex diputado panista José Luis Rocha Medina, padre de uno de los violadores de mi hija Ivanna https://t.co/MmB5ZXTC19 — Iván Soto EnVivo (@ivansottoh) December 7, 2023

En su publicación, Iván Soto compartió capturas de pantalla con las amenazas recibidas las cuales incluían expresiones como "¿Quiubo pendejo?" y "Estás respirando horas extras". Horas más tarde, el periodista realizó una transmisión afuera de la Fiscalía donde narraba todo lo sucedido.

Acabo de recibir una amenaza de muerte en la bandeja de mensajes de mi cuenta personal de Twitter o X @ivansottoh.

Por mi seguridad prefiero hacerlo público, mientras me reciben aquí en la @DgoFiscalia para presentar formal denuncia.

La cuenta que me amenaza es la del ex diputado… pic.twitter.com/6zjows3kVM — Iván Soto EnVivo (@ivansottoh) December 7, 2023

Durante una segunda transmisión en vivo a las siete de la tarde , el periodista cuenta como tuvo que esperar a recibir protección para moverse de vuelta de la Fiscalía del Estado a su domicilio debido a que las amenazas continuaban.

7:01 tuve que esperarme a recibir protección para moverme de @DgoFiscalia a mi casa. Las amenazas han continuado de parte de @Pepe_Rochadgo pic.twitter.com/36mUEYS9qG — Iván Soto EnVivo (@ivansottoh) December 8, 2023

Fue en marzo de 2022, cuando el periodista hizo pública la denuncia sobre la presunta violación sexual sufrida por su hija a manos de dos personas que eran consideradas "amigos". Esta decisión se tomó después de varios meses sin avances significativos en el caso por parte de la Fiscalía. Desde entonces, se ha acusado directamente al estudiante José Javier 'N' y a Jorge Abraham 'N', hijo del ex diputado duranguense, por el delito mencionado anteriormente.