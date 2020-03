AMLO deberá modificar el SJP además de incluir a la religión

El Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, además de implementar un pacto con la iglesia católica para reducir los índices delictivos, tiene que pensar en modificar el Sistema de Justicia Penal, puesto que las estadísticas de los diferentes delitos no han disminuido, aseguró el presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadano, Carlos Güereca Prado.

Al ser entrevistado, dio a conocer que la estrategia de López Obrador de sumar a la Iglesia católica para influir en una conducta positiva para con el delincuente, no es mala, sin embargo deberá de incluir a todos los gremios y asociaciones religiosas, no hacerlo sería una acción selectiva, lo cual no es correcto.

Güerca Prado, expresó que sí es muy importante el inculcar valores religiosos a la ciudadanía, sin embargo, sería alentador que el Sistema de Justicia Penal, también se le realizaran reformas.

Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

Explicó que la figura de la justicia restaurativa, no es suficiente para el reparar el daño a la víctima o a las familias, se tiene que pagarle a la sociedad a través de trabajo comunitario.

“Hemos copiado el Sistema de Justicia Penal estadounidense, pero no lo hicieron de una manera completa, ya que en la Unión Americana, a demás de reparar el daño a la víctima, también se repara el daño ocasionado a la sociedad, a través de trabajos, no se trata de exponer al delincuente, simplemente para que sea una manera de reincorporarse a la sociedad y no vuelva a delinquir”, comentó.

Dijo que por el momento las acciones de combate a la inseguridad, no se han visto reflejados, han sido inoperantes, pues las estadísticas de daño patrimonial, cuando menos en Durango, se mantienen por arriba del 30%, considerando que se presenta mucha reincidencia, en robo a casa habitación, violencia familiar, extorciones, etc.

Mientras que a nivel nacional los delitos de alto impacto como el feminicidio y homicidios en general siguen sin disminuir, finalizó el presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadano.