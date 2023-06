AMLO está pendiente de muchas cosas, menos de los problemas del país: Javier Castrellón

Cada vez se demuestra más la estrategia fallida del Gobierno Federal en materia de seguridad, el estar echando culpas al pasado, es una excusa y un pretexto absurdo, precisó el diputado federal del PAN, Francisco Javier Castrellón Garza, y agregó “yo creo que el presidente esta distraído en otras cosas”, menos al tema de seguridad o a los principales problemas que hay en el país.

Te recomendamos: No hay presencia de la Guardia Nacional en la carretera de Zacatecas

Indicó el diputado, que le dedica muchas horas a la mañanera y en estar planeando otros temas de política y una supuesta transformación que no está ocurriendo en el país, "no se está poniendo a trabajar, y ahora, efectivamente van a dedicar todos sus esfuerzos para el proceso electoral del 2024", mencionó.

Están moviéndose anticipadamente, violentando toda disposición legal, lo que no se había visto en la historia de México, el destinar tantos recursos, porque seguramente serán campañas millonarias que no se va a saber de dónde sale tanto recurso para promoverse, mismas que se tendrán que fiscalizar.





Local Se requiere seguridad para viajantes en las carreteras: AMPI

Mientras eso ocurre, “híjole, yo creo que se le va a hacer más pedazos el control del país a un solo hombre, que siempre ha estado obstinado con tener todo el poder, y concentrar todas las decisiones”.

Sobre el tema de seguridad y las situaciones que se han presentado en algunas carreteras, indicó que precisamente es por eso “que se está pensando en otras cosas”, y no en la coordinación en el estado para atacar la inseguridad.

“Después de 5 años y no puede controlar muchos temas”, como el que se siguen incrementando el número de homicidios, porque no están afrontando el problema como tal, ellos siguen pensando que hay que atacar otros factores, y no lo principal, buscar lo que es el generador de violencia.

El diputado federal reconoció el esfuerzo del gobernador Esteban Villegas Villarreal y su homólogo de Zacatecas, David Monreal Ávila, para coordinarse y lograr pacificar los actos de violencia que se han presentado, y sobre todo por tratar de blindar al estado