AMLO trata a los estados de manera igual, gobierne quien gobierne: Ricardo López

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha tratado a los estados de manera igual, gobierne quien gobierne, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Ricardo López Pescador, quien añadió que no debe haber preocupación pues las participaciones están totalmente garantizadas.

Indicó que el resultado electoral no modifica las participaciones, “Durango no está en riesgo de que no le lleguen”.

Añadió que dichas partidas están establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y diferentes disposiciones legales.

Indicó que lo más probable es que exista un encuentro rápido entre autoridades federales y estatales, para ver los proyectos del nuevo gobierno, hecho que será el más importante.

“Lo que se haya dicho en campaña quedó en campaña”, precisó y enfatizó que viene para Durango una coordinación, colaboración y coparticipación en todos los ámbitos.

Para finalizar expuso que la jornada electoral que se vivió el pasado 5 de junio fue tranquila y los protagonistas fueron los ciudadanos.