Analiza gobierno de Durango adhesión al Insabi

DURANGO.- “Se está analizando con toda responsabilidad, la adhesión o no al Instituto de Salud para el Bienestar”, precisó el gobernador del estado, José Aispuro Torres, quien resaltó que con esto, se busca mejorar la calidad de la atención a la salud de la población.

El mandatario estatal recordó que fue de los primeros gobernadores que firmó la carta intención, pero hoy se analizan todas y cada una de las condiciones que se imponen a las entidades, entre las que destaca la donación de infraestructura física a la federación, lo cual de hacerse se tendría que consultar al Congreso del Estado, pues existe una Ley de Bienes del Estado de Durango, la cual establece que estos son intransferibles.

“Entonces nosotros no podemos donar lo que es propiedad del Gobierno del Estado, a la federación, estoy de acuerdo que sea una especie de comodato, pero no puede ser en donación”, dijo.

Reiteró que se necesita mejorar el servicio de salud, “si el estado se adhiere al Insabi , si eso es para que mejoren los servicios de salud a los duranguenses lo voy a hacer, pero si no hay una garantía de ello, se tiene que analizar”.

Aispuro Torres resaltó que hasta el momento desconocen cuáles son las reglas de operación, y los beneficios que se tendrían el entrar, o de no entrar. Y es que los gobiernos estatales tienen la opción de firmar o no un convenio de adhesión, “tengan la seguridad de que voy a tomar la mejor decisión, que ayude a resolver las necesidades que se tienen en materia de salud”, dijo a la ciudadanía.

El gobernador señaló que desde el pasado primero de enero, no se están cobrando cuotas en los hospitales, y ya existe una demanda mayor, incluso de derechohabientes, del IMSS, ISSSTE, mismas que aún no se ha especificado cómo van a retribuir dichas instituciones de salud, si van a pagar cuotas, porque en los hospitales del estado se atiende a parte de su derechohabiencia.

“La obligación nuestra es prestar el servicio a toda la población abierta como lo hemos venido haciendo, en Durango ese ha sido el compromiso, somos de los estados que tenemos un mayor porcentaje en suministro de medicamento, eso no significa que tengamos resuelto totalmente eso, pero si hemos mejorado de manera muy importante el servicio de salud, sobre todo en el abasto de medicamento, y estamos haciendo un esfuerzo por mejorar la infraestructura no solo física, sino tecnológica en cada uno de los hospitales”, añadió.

El titular del Ejecutivo mencionó que en el Hospital 450 se van a comprar más de 100 camas para poner en operación el tercer piso en su totalidad, ya que actualmente solo se utiliza la mitad, de forma que se equipará para que tenga la capacidad de atender a más personas.

“Lo que hemos platicado con el Presidente de la República, es que los gobiernos firmemos o no firmemos, vamos a tener los recursos que nos corresponden en base al convenio de coordinación fiscal, si firmando hay un recurso adicional, estaré en la mejor disposición, lo que haga es lo que más le convenga al estado, no hay ninguna otra situación. Aquí no hay cuestiones de carácter político, aquí lo que corresponde es la mejoría de la calidad del servicio de salud para los duranguenses”, señaló.

Al concluir, Aispuro Torres, se refirió al Hospital General de Gómez Palacio, mismo que aún no se encuentra en operación debido a que no se tuvo el dinero suficiente para equiparlo como se requiere, “se terminó toda la infraestructura física, se compró una parte de equipo, pero todavía es insuficiente para poder tener toda la capacidad tecnológica para dar la atención al público”, comentó, aunado a que se requieren cuando menos 800 trabajadores para su operación, y en el actual hay solo 450.