Analizan la sustancia que causó la muerte de actriz duranguense en ritual

La Fiscalía General del Estado (FGE), está a la espera del dictamen patológico para determinar la causa de muerte de la duranguense Marcela Alcázar Rodríguez, quien tras asistir a un retiro espiritual falleció tras aplicársele un veneno en la piel, presuntamente obtenido de una rana.

En este sentido, la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que este tipo de estudios tardan un tiempo, ya que deben seguir ciertos protocolos para obtener los resultados; por lo que una vez que se cuente con los resultados se podrá proceder conforme a Derecho.

Hasta no conocer los resultados científicos se podrá solicitar la orden de aprehensión en contra del presunto responsable / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Actualmente está en integración la carpeta de investigación, ya se realizaron los cateos correspondientes de donde se obtuvieron muestras de algunas sustancias que al parecer fueron utilizadas en el lugar, por lo que una vez que concluya la investigación, se estaría en condiciones de interponer una denuncia por la comisión de un delito culposo.





Explicó que las pruebas son enviadas a la Secretaría de Salud de Durango (SSD) para realizar el análisis de la sustancia, sin embargo su demora se debe a que se analiza el tejido al cual se le colocan ciertas sustancias que hacen reacción luego de dejarse en reposo.

De la Garza Fragoso, argumentó que el presunto responsable huyó del estado, en cuanto ocurrieron los hechos, sin embargo aclaró que eso no significa que no se le va a detener, aunque aclaró que hasta el momento no existe una orden de aprehensión contra él ya que primero se necesitan los resultados patológicos.

“Para qué le saco una orden de aprehensión si en un auto de vinculación a proceso no va a proceder si no tengo científicamente comprobado”, precisó la fiscal general de Durango, quien señaló que esta es la primera vez que se enfrentan a un caso de este tipo.

Al tratarse de prácticas de carácter privado, “no se encuentran normadas para la vigilancia sanitaria, imposibilitando así a esta comisión para la ejecución de medidas de seguridad o sanciones” / Foto: Cortesía Coprised

Este martes se reunirá con la familia de la víctima, ya que tras unas primeras pláticas con la activista Julieta Hernández Camargo, quien los ha asesorado, se acordó un encuentro con ellos, “se han estado atendiendo por parte del Ministerio Público, no se les dijo que vaya a quedar impune, pero sí necesitamos resultados científicos para poder vincularlo a proceso”, aseguró.

Asimismo pidió a los ciudadanos no acudir a cualquier lugar para ser parte de este tipo de rituales, y sobre todo no permitir que le pongan en la piel, o le den a consumir cualquier sustancia de la que desconoce cuál es su origen o no esté autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).