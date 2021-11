Analizan que alumnos cumplan con horario de clases regulares

Aunque ya se ha dado un regreso a clases de manera presencial en la mayoría de las escuelas en Durango, ahora se analiza la posibilidad de que se cumpla a la totalidad con el horario de clases regular, algo que se habló en los Consejos Técnicos y se está pidiendo por jefes de sector, supervisores y maestros, informó Rubén Calderón Luján secretario de Educación.

Afirmó que los maestros se han dado cuenta que con tres horas y media de clase no se puede avanzar, entonces están pide y considera trabajar en turno normal, cuidando todos los protocolos sanitarios, sería entonces en las próximas semanas que se pudiera anunciar el regreso total.

Aclaró que no sé puede establecer una fecha exacta, porque aunque ya se encuentran preparados, tiene que ser un paso firme y seguro, dependiendo de cómo se vayan desarrollando las circunstancias, y como se ha hecho hasta ahora, sin obligar a nadie, pues cada escuela y cada nivel educativo podrá analizarlo de acuerdo a su situación.

Aseguró que el anunciar un regreso total no representará ningún problema para Durango, porque el magisterio siempre ha colaborado fuertemente para mejorar, y reconocen que hay tarea pendiente que dejó la pandemia de la Covid-19.

Los alumnos están acudiendo algunos días y pocas horas, y los docentes han detectado que no se puede adelantar en el aprendizaje, mientras tanto el padre de familia lleva al menor a la clase a las 8 de la mañana y a las 11:30 tiene que pasar por él, entonces los docentes no avanzan y para los padres de familia se les dificulta la situación por su trabajo, algunos prefieren no llevarlos.