Ante la pandemia duranguenses deben ser responsables: Sugey Torres

Llama la diputada local Sugey Torres Rodríguez a los duranguenses para que actúen responsablemente ante el retroceso del semáforo epidemiológico naranja, ya que se vive un alto índice de contagios que podrá contenerse solo atendiendo las recomendaciones de la autoridad, además señaló que no es oportuno el regreso a clases presenciales ante esta situación sanitaria.

La legisladora priista hizo un fuerte llamado a la ciudadanía para que se tome en serio la cuarta ola de contagios; que si bien no ha dejado muchas muertes como en fechas pasadas, la propagación del virus se hace mucho más rápido y así se refleja con el número tan elevado de contagiados por la variante Ómicron.

Puntualizó que la responsabilidad en esta pandemia no es solamente del gobierno, sino que los ciudadanos deben poner su parte acatando las recomendaciones sanitarias y sobre todo no confiarse debido a la rapidez con que se propaga esta nueva variante del Coronavirus. El cubrebocas es fundamental que se use correctamente, así como un constante lavado de manos.

#ATENCIÓN

Hoy se confirman 227 nuevos casos sin defunciones.



CIFRAS COVID-19 EN EL ESTADO DE DURANGO#NoBajesLaGuardia pic.twitter.com/ztuDUl1lL3 — Secretaría de Salud (@SSDurango) January 24, 2022

Reconoció que en esta etapa el tema de la vacunación ha ayudado bastante para que no se agraven los enfermos, aunque es necesario que el esquema se extienda a los menores de edad; falta una estrategia concisa a este respecto por parte del gobierno federal.

También insistió en que es necesario trabajar de manera conjunta sociedad y gobierno, porque existe riesgo de que al retroceder a semáforo Naranja pueda presentarse cierre de muchos negocios y eso perjudicará a la economía. Aún hay empresas que no pueden recuperarse desde inicios de esta pandemia y debe ser una prioridad seguirse cuidando, añadió.

Seguirse cuidando y ser responsables, eso es lo que deben hacer los ciudadanos, agregó al reconocer que el regreso a clases presenciales bajo esta circunstancia debe suspenderse, pues está en riesgo la salud de todos los colectivos escolares y por lo pronto volver a la educación virtual, en tanto disminuyen los contagios.