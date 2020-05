Antorcha Campesina exige apoyos a Secretaría del Bienestar

Familias duranguenses, encabezados por el dirigente estatal de Movimiento Antorchista, Pedro Martínez Coronilla, nuevamente levantar la voz para exigir a los funcionarios de la delegación de la Secretaría del Bienestar, la distribución de alimentos para todos los que han sido afectados por la pandemia.

Martínez Coronilla, denunció que a pesar de las diversas formas en las que se han manifestado las familias duranguenses, en las dependencias de gobierno solo han encontrado una política gubernamental de oídos sordos, sobre todo del Gobierno federal porque del municipal y estatal, algo han dado.

“Muy poco han apoyado los gobiernos estatal y municipal, muchas son las familias que todavía no han recibido algún apoyo en alimentos y las dependencias federales como la Secretaría del Bienestar han brillado por su ausencia”, mencionó el líder estatal.

Dijo que ahora con la denominada nueva normalidad “las autoridades mienten para favorecer a las grandes empresas, por ejemplo en las maquiladoras, dijo el titular de la Secretaría del Trabajo, Israel Soto Peña, informó que solo volvería a trabajar el 10% de la plantilla laboral, es decir, solo 400, pero sabemos de buena fuente que ya están los cuatro mil trabajadores, por necesidad muchos vuelven a sus trabajos, entonces en ese caso lo que nosotros exigimos, es que se garanticen las medidas de protección e higiene en las áreas de trabajo, que el gobierno garantice la salud de todos esos trabajadores”.

Martínez Coronilla mencionó que continuarán con protestas ya que a mucha gente no se le ha apoyado con alimentos. Aunque su inconformidad va más allá, pues aseguró que el gobierno no garantiza las condiciones necesarias para que quienes por necesidad tengan que salir a trabajar no se contagien.

Así también dijo que no es recomendable levantar la cuarentena a nivel nacional, porque aún no existen las condiciones.