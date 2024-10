Anuncian visita de secretario de Seguridad, Omar García Harfuch en Durango

La próxima semana estará el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Omar García Harfuch en la ciudad Durango, así lo anunció el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, quien informó que además de la entrega de equipo técnico para policías municipales, aprovechará la visita para llevarlo al nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso), a fin de continuar con las negociaciones para que sea el Gobierno federal quien asuma el control del mismo.

Aunque el pasado mes de enero, durante una de las últimas visitas realizadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se acordó que el edificio que no ha sido utilizado, se convertiría en un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) exclusivo de mujeres, finalmente no se tuvo un avance y a la fecha no se tiene ningún compromiso oficial.

“Quiero que venga, que lo conozca, que se quede con él y la idea es que pueda ser un Cefereso de mujeres”, reiteró el mandatario estatal, al asegurar que tiene una buena relación con García Harfuch, a quien conoce incluso antes de tomar esta importante encomienda, de ahí que incluso abordará el tema de la seguridad en el estado y sus zonas limítrofes.





“Yo le dije que estaba preocupado y ocupado porque ningún tema que pase en Durango lo voy a dejar como un hecho aislado”, esto en relación a lo que sucede en el vecino estado de Sinaloa y que hoy mantiene a todos los duranguenses a la expectativa de lo que pueda ocurrir si el conflicto trasciende a este territorio.

De ahí que una de las peticiones será la revisión de la Academia de Policías Estatales, a fin de continuar con la formación de más elementos, además de recibir apoyo en equipamiento, “le voy a pedir en lo corto que nos ayude a tener armamento con más potencia, porque en un enfrentamiento nuestros policías no tienen la misma capacidad que lo que trae el crimen organizado y de repente se requiere”, dijo.

Descartó que la Policía Estatal esté rebasada por estos grupos delincuenciales, porque hasta el momento no ha pasado nada similar a lo que se vive en Sinaloa, no obstante es necesario prevenir y no esperar a ser reactivos.

Asimismo, con una inversión de 200 millones de pesos, el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum, hará entrega de equipamiento de radiocomunicación, inteligencia, equipos para el C5, entre otros equipos para policías municipales.