Apagones de la CFE afectaron a 14 empresas manufactureras en Durango

Los apagones registrados este martes en el estado de Durango afectaron a 14 empresas manufactureras, quienes no fueron notificadas de dicha acción, de continuar con dicha estrategia se ponen en riesgo empleos tanto directos como indirectos, indicó el secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Israel Soto Peña.

Explicó que en Durango, Canatlán y Vicente Guerrero fueron siete platas, las que fueron afectadas, en las cuales cerca de 4 mil trabajadores pararon labores por lapsos de tiempo, mientras que en la Región Laguna, el mismo número de maquiladoras fue afectada, lo que derivó en 3 mil plazas de trabajo que no laboraron.

Añadió que ya que existen avisos de suspensión del servicio de gas, lo que agravará la situación económica, acto que llevará a ajustes o despido de trabajadores, los actuales a la fecha no se han cuantificado, “se habla de cancelación de pedidos, contratos con empresa duranguenses, los daños monetarios aún no esta calculados, pero se estima que serán algunos millones de dólares”, destacó.

Soto Peña puntualizó en la necesidad de evitar mayores recortes de energía eléctrica y gas, pues se trasladan en pérdida de empleos y urgió tanto a la Comisión Federal de Electricidad (CEF) y la Secretaría de Energía a poner atención en resolver el problema, y garantizar las nuevas formas de generar energías limpias.

Para finalizar resaltó que los cortes de energía eléctrica no fueron notificados previamente a las empresas por tanto no se tomaron presiones necesarias y abundo que aún no hay certeza de cuantos días serán las suspensiones del energético (gas), acción que afectará aún más.