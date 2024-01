Aunque todavía no se emite la licitación para se registren empresas interesadas en participar en el cobro del parquímetro de la Zona Centro de la ciudad, el regidor Antonio Morales Guzmán, aseguró que se busca que la aplicación ganadora sea accesible y empática para todos los ciudadanos que utilizan un cajón de estacionamiento público, sin importar su edad o si cuentan con una red de internet.

Explicó que ante la posibilidad de hacer cambios existen muchas áreas de oportunidad incluso dentro de la propia Blinky que se mantiene en operación debido a que el proceso de selección aún no inicia.

Aplicación para cobro de parquímetro deberá ser accesible para todos / Foto: Archivo | El Sol de Durango

Si bien es cierto en la entrada en operación de Blinky hubo quejas por parte de los usuarios, mismas que se han extendido durante todo el año, principalmente por lo difícil que resulta al recargar saldo, presenta fallas que demoran el pago o no hay suficientes puntos físicos en los que se pueda hacer la carga y eso constituye una multa si el encargado pasa durante ese tiempo.





“No es que uno no quiera pagar el estacionamientos, sino que a veces tenemos que buscar un lugar donde pagarlo y en ese tiempo me pueden multar”, dice la usuaria Selene Juárez, quien asegura que su esposo ha intentado recargar con la aplicación y tiene fallas, “eso nos representa también una multa porque las personas que pasan viendo si ya hicimos el pago no les importa incluso nos han llegado a exigir que nos retiremos”.

El regidor reconoció las quejas presentadas e incluso él mismo planteo que se realizaran ajustes incluso desde el primer mes de operación de la aplicación, “hemos seguido participando, al final esto será completamente eficiente cuando no haya una sola queja de todo el pueblo de Durango, ese día vamos a decir que la aplicación es empática, estamos bien en los puntos de pago, señalizaciones, y en los incentivos a los negocios que acceden a ser punto de pago y creo que estas áreas de oportunidad que cito, han sido el talón de Aquiles en la aplicación”, comentó.

Y es que no todos los ciudadanos tienen acceso a una red, a un celular inteligente, a un comercio cerca para pagarla, y ejemplificó aquellos casos de personas que vienen del campo, o existen fallas en la red, lo que implica un enojo evidente entre los ciudadanos al tener que pagar una multa a la que se hizo acreedor, “ahí es cuando las quejas suben de tono”.