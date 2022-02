Apoya Morena a Gonzalo para ser candidato a la alcaldía de Durango

Respalda el Comité Municipal de Morena a Gonzalo Yañez en sus aspiraciones de lograr ser el candidato a alcalde de Durango por la coalición "Juntos Hacemos Historia", y que a decir del dirigente Jorge Silverio es un político de amplia trayectoria que ha demostrado como se gobierna, fue pionero en establecer la cultura del pavimento hidráulico en esta capital y fundo el Hospital del Niño; son solamente dos ejemplos claros de que si ha sabido trabajar en favor del pueblo.

Durante rueda de prensa se hizo público el respaldo al sempiterno dirigente del PT en la entidad, donde estuvieron además la Secretaria General Jessica Pérez, Juan Cruz y Gustavo Pedro Cortes; estos dos últimos últimos colaboradores de Gonzalo en años pasados.

En su mensaje el líder del Comité Municipal morenista alabó la trayectoria de quien hoy aspira a ser su candidato, ya que cuando fue presidente municipal dio muestras de como hacer funcionar bien la administración pública. Es un político experimentado que traerá al gobierno municipal una transformación de fondo, un cambio verdadero apegado a los principios de la Cuarta Transformación que son no mentir, no robar y traicionar al pueblo, recalcó.

Aseveró que hay mucho optimismo con las aspiraciones de Gonzalo, según lo registra el Comité Municipal de Morena en algunos barrios y colonias, ya que lo quieren ver gobernando la capital duranguense. Ello en comunión con la precandidata a gobernadora del estado.

"Este Comité municipal que me honro en representar, le dice de frente al profesor Gonzalo Yañez que le daremos hasta el último aliento para llevarlo nuevamente a que refrende al pueblo de Durango desde la presidencia municipal", concluyó.





Gonzalo agradece apoyo de Morena para lograr ser candidato

Agradezco el apoyo del Comité Municipal de Morena para lograr ser candidato a la presidencia municipal de la capital, aseguró estoy que no les voy a fallar e impulsaremos la 4T para traer la transformación democrática a Durango y el verdadero cambio, señaló Gonzalo Yañez en rueda de prensa.

Al recibir el apoyo de la dirigencia municipal morenista, ante reporteros Gonzalo aclaró una vez más, como lo ha hecho en las últimas apariciones públicas, que su estatus jurídico en estos momentos es de aspirante a la candidatura para presidente municipal de la capital duranguense.

Gonzalo Yañez, candidato a la presidencia municipal de Durango/ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Al reiterarle a los líderes de Morena que no les va a fallar, insistió el senador petista que de manera coordinada se va a impulsar la transformación democrática de Durango, el verdadero cambio transformador y que en esta ocasión no es solo "quítate tú para ponerme yo", no es solo la alternancia; es la alternativa, sentenció.

Atender y resolver las demandas más sentida de la gente, es algo que a nosotros nos apasiona con alegría; servir a todas las familias de Durango. Si bien nuestro proyecto es por el bien de todos primero los pobres, sabemos que deben atenderse todos los sectores sociales, sin distingos y lo lograremos de la mano del presidente de la república.

Los duranguenses estarán contentos porque viene un gobierno a trabajar con honestidad, lealtad, verdad y mucho trabajo. Vamos hacía la era del cambio verdadero a favor del bienestar social, no tengan la menor duda, que vamos por la regeneración y transformación de Durango, subrayó.