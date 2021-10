Apoyará PRD al mejor perfil de la Alianza va por Durango

Para el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, no importa si el candidato de la Alianza va por Durango no es perredista, lo importante es que esté bien posicionado, así lo dio a conocer durante su visita a la capital del estado, en donde señaló que no hay preferencias por algún nombre en específico “lo importante es que sea un personaje competitivo que ayude a que ganemos de nueva cuenta”, dijo.

Recordó que durante el proceso pasado para elegir gobernador, con la alianza realizada con el Partido Acción Nacional (PAN) y José Aispuro Torres a la cabeza se logró ganar la gubernatura, ahora confía que con un aliado más, se evitará que el estado caiga bajo el control político de a quienes calificó como los responsables de todo el desastre que se está viviendo a nivel nacional.

A Durango vino a afianzar la alianza y a generar las condiciones necesarias para ir juntos y con los mejores candidatos tanto a la gubernatura, como en los distintos municipios, pues cabe recordar que el estado es uno de los pocos que tendrá renovación de Gobierno estatal y municipales.

Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Jesús Zambrano señaló que ya comenzó a reunirse con actores importantes de la Alianza va por Durango, como los presidentes de los partidos PRI y PAN; así como los delegados nacionales en el estado, además de una visita de cortesía con las autoridades locales como el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos y el propio gobernador del estado, José Aispuro Torres, con quien entre otros temas abordaron el contexto político de la entidad.

Al cuestionarlo por los conflictos que han surgido entre el PRD y el alcalde capitalino, Jorge Salum del Palacio, el líder perredista dijo conocer estas diferencias, mismas que confía en que se solucionarán.

“A la propia Verónica Pérez le manifestamos la informidad que había por el trato que a nuestro juicio es indebido, que ha tenido el presidente municipal Salum, con nuestra dirigencia, porque de ninguna manera se ha dado motivo por nuestra parte”, comentó, pese a ello se mostró a favor de evaluar el perfil de este para saber si es el candidato idóneo para encabezar la candidatura.