"Aprendí a valorar las cosas más simples de la vida cuando padecí de Covid"

Marco es médico con funciones directivas y operativas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango y en los Servicios de Salud de Durango (SSD), relata cómo padecer SARS-CoV-2 en el mes de septiembre del 2020 cambió su vida, lo volvió un hombre más espiritual, valoró más las cosas que no tienen precio, como la amistad, la familia y la vida.

Mencionó que desde el inicio de la pandemia en su casa y en el trabajo modificaron sus hábitos de vida, él y su familia han estado en aislamiento domiciliario, con el uso de cubrebocas, gel y sanitizantes en la entrada de casa.

En el trabajo implementaba todas las medidas y lineamientos vigentes, que para él a veces se le hacían extremos, sin embargo ya en fase III pese a todas las medidas fue contagiado. Súbitamente inició con fiebre hasta llegar a los 39 grados, acompañado de dolor muscular, dolor de huesos, diarrea, dolor de cabeza y fatiga.

Foto: Cortesía | IMSS

Al presentar falta de respiración, Marco acudió a realizarse la prueba la cual dio positivo, durante cinco días estuvo en casa aislado. La fiebre aumentó y la dificultad para respirar también, además de presentar baja saturación, un viernes por la mañana ya no pudo levantarse ni moverse, por lo que decidió internarse en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del IMSS.

El doctor Luis Gálvez, especialista en turno del área Covid, mencionó que se conmueve cuando un paciente llega con sintomatología muy severa que pone en riesgo su vida, pero es doblemente conmovedor ver a un amigo médico pasar por este proceso.

Marco llegó en estado crítico, se le realizó el protocolo para internamiento como a cualquier paciente Covid, que consistió en la estabilización con oxígeno, esteroides, antibiótico, tomografía pulmonar y se mantuvo internado por una semana para lograr estabilizarlo.

Durante su internamiento, Marco experimentó una serie de sentimientos, entre ellos el miedo, ese permaneció por mucho tiempo, “es un estado donde no sabes si regresaras a casa a ver a tu familia”, recuerda.

Siempre consiente, necesitó ayuda de oxígeno por medio de mascarilla reservorio se mantuvo en posición boca abajo, conocido como pronación, por su estado de conciencia pudo tener a la mano su celular donde valoró cada mensaje de aliento que recibía.

Dijo que experimentó como la música ayuda impresionantemente al estado emocional, ya que él en momentos críticos ponía música con la ayuda de su celular y eso lograba tranquilizarlo, incluso, menciona que a otros pacientes los ayudó en sus estados críticos a relajarlos, comenta que hasta le hacían peticiones especiales de canciones y eso ayudó bastante en este proceso.

“Me dio la lección más grande, que es el valorar la vida, me siento un hombre más espiritual, me di cuenta que tengo muchos amigos, más de los que pensaba que tenía, valoré más a mi familia, las cosas simples de la vida, antes no era tan receptivo y ahora eso despertó en mi”, platica.

Agradeció a Dios, a las doctoras, doctores, personal de enfermería, personal operativo, a todos los trabajadores IMSS que le brindaron atención, no quiso mencionar nombres para no omitir ninguno pero desde el primer día se sintió en casa; sin olvidar a su familia que siempre lo apoyó.