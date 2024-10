Aprueba Congreso de Durango Ley de Supremacía Constitucional

Con 17 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, este jueves fue aprobada por 23 de los 25 diputados que conforman el Congreso del Estado de Durango, la denominada Ley de Supremacía Constitucional, la cual establece la impugnabilidad de las adiciones o reformas que se realicen a la Constitución.

Fue al medio día cuando reunidos en la sala de Plenos, los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); acompañados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), votaron a favor del dictamen por el cual se adicionan y reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bastaron 17 votos a favor de Morena, PVEM y PRI para aprobar la impugnabilidad de las adiciones o reformas que realicen a la Constitución / Foto: cortesía / PAN Durango

Tal como sucedió en votaciones anteriores como la reforma al Poder Judicial y Guardia Nacional, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); se pronunciaron en contra de lo que denominaron representa un ataque directo contra el Estado de Derecho y la independencia de los Poderes.

En esta ocasión, el coordinador de la bancada panista, Jorge Mojica Narváez, fue el primero en tomar la palabra para pasar al Pleno, y respaldado por sus compañeros, Gabriela Vázquez Chacón, Fernando Rocho Amaro y Mayra Rodríguez Ramírez; mostraron unas pancartas con la leyenda “Morena=dictadura”.

PAN y Movimiento Ciudadano alzan la voz pero no les alcanzaron los votos / Foto: cortesía / PAN Durango

“Hay que decirlo claramente, esta reforma es el último paso de Morena para convertir a México en una dictadura”, señaló en su discurso, pues aseguró que no buscan ni justicia, ni democracia, sino el control perpetuo, al someter a todo un país a su voluntad, sin dejar espacio para la libertad y para la oposición.

En su intervención, el único diputado que tiene Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal, Martín Vivanco Lira, cuyo voto también fue en contra, advirtió que en el Artículo 40 establece que la soberanía reside en el pueblo, pero su ejercicio se da a través de los tres Poderes, no de uno.

“Lo que están haciendo además de mentir, es confundir por su ignorancia, porque no entienden la distinción entre poder constituyente y poderes constitutivos. No entienden que lo que no pueden hacer es pretender crear una nueva Constitución, porque al borrar al Poder Judicial crean una nueva Constitución y no la están reformando”.

Aclaró que esta votación vía fast track se da porque los mismos diputados de Morena estaban consientes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sí tiene facultades para entrar a revisar el fondo y la forma de una reforma constitucional.