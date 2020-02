Apuesta el CCE a comercio digital

Es la industria turística una opción importante para detonar la economía en Durango y se ha avanzado en este renglón, mas no lo suficiente, por eso, en éste y en otros renglones, se le debe de apostar al comercio digital, traspasar frontera y ver el mundo como la gran opción de mercado; “no podemos quedarnos inmersos en lo de siempre”, manifiesta José Miguel Castro Mayagoitia, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entrevistado en el programa Rostros… la otra cara de la moneda, que el Sol de Durango difunde a través de su plataforma digital de Facebook.

Fue apenas el pasado sábado 1 de febrero, cuando Castro Mayagoitia al encabezar una planilla única, se constituyó como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Aquí, el dirigente reconoce y felicita la labor de los últimos tres años de Jaime Mijares Salum al frente del organismo, quien consolidó la unidad del mismo. Estima que un trabajo negativo no hubiera dado la posibilidad de unificar verdaderamente los esfuerzos de los miembros del Consejo Coordinador para apoyar una planilla única y destaca que este hecho es importante, porque hoy México y Durango requieren sectores empresariales cohesionados para enfrentar los retos que plantea la dificultad económica del país.

Pone en relieve la labor del ahora ex presidente del Consejo, Jaime Mijares, quien cumplió objetivos no solamente de unificar al organismo, sino además de agregarle otros grupos empresariales, como el caso de Onexpo, la Unión Ganadera o Fisdur; “le dio unidad, fortaleza y unidad al C.C. y la muestra clara es precisamente esta planilla de unidad, donde ahora nos toca recoger los frutos de aquella siembra, lo cual no es la comodidad de llegar y ver, sino todo una gran compromiso para continuar esa tarea”.

De entrada, uno de los retos que se ha propuesto, es precisamente el de continuar haciendo crecer el Consejo. De hecho hay pláticas con algunos grupos como el de los operadores turísticos, con maquiladores y con Conatram, para buscar su adhesión.

Luego, como parte del plan de trabajo para los próximos años, se tienen rubros específicos, y el primero sin duda es el que apunta para fortalecer a los organismos ya integrados al Consejo, procurar formatos para colaborar para que alcancen sus objetivos.

A la vez, se trabajará de manera intensa en la formación de clústers, que es una figura muy importante que se utilizada para facilitar acciones como la exportación, la certificación o las capacitaciones. Cita como ejemplo a los mezcaleros, que ya están formados y que están trabajando con éxito. Entonces, ahora la idea es buscar más sectores, como en la industria, la construcción, los textileros, entre otros, para organizar esta herramienta que incentiva la competitividad.

Un espacio que es muy importante para el Consejo, es el conformado por las Medianas y Pequeñas Empresas, que a la postre son las grandes generadores de empleos y constituyen una trascendente base tributaria. En esta parte la proyección es contribuir para llevarlos en este mundo de la globalización a un contexto de comercio digital, que se traspasen fronteras y que se va el mundo como una gran oportunidad de mercado.

Luego, dos factores con similar relieve son el aprovechamiento del T-MEC, el tratado de comercio con Estados Unidos. Destaca que hay un número importante de empresarios de origen mexicano en el vecino país del norte, con quienes se pueden hacer mecánica de trabajo. El otro, es en enlace con empresas laguneras, un aspecto que se tiene que hacer crecer para beneficio de la economía del Estado.

EL TURISMO, UNA GRAN OPORTUNIDAD.

Al hablar sobre su visión sobre las oportunidades que tiene Durango para detonar la economía a través de la industria, sostiene que sin duda el turismo es una opción real, aunque aclara que no llegará de manera mágica, es decir, se tiene que enfocar un esfuerzo enorme para alcanzar objetivos.

Admite que existen avances, sí, empero, que a la vez aún falta por avanzar.

Considera que “no podemos esperar a que llegue la industria y nos rescate”.

Recalca que el turismo es el gran detonador de la economía en todo el mundo y hay países cuyo principal ingreso se cifra precisamente en este sector.

Entonces, en México y en Durango tenemos todo y aquí no solamente en la capital, pues están los pueblos mágicos y desde luego otras zonas que ya comienzan también a abonarle a esta idea, como el caso del turismo de montaña, de aventura, el cinegético.

La otra vertiente de oportunidad, recalca, es el conducir a las MPYMES al comercio digital, porque no podemos quedar inmersos en lo de siempre.

UIF DEBE INVESTIGAR FONDO DEL FRAUDE EN PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Al verter un punto de vista sobre el fraude que se ha hecho en torno al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el empresario manifiesta que es lamentable que esto ocurra, cuando se trata de una política pública implementada por el Gobierno Federal, de tal forma que deben intervenir instancias como la Unidad de Ingeligencia Financiara o la misma Fiscalía Federal de la República, para dilucidar de manera clara qué es lo que ocurrió, por qué los recursos del programa no aterrizaron donde debieron aterrizar.

Castro Mayagotia formula una reflexión y se refiere precisamente a la actuación de la UIF. Sostiene que es necesario que esa Unidad observe también hacia dentro de la administración federal, porque pareciera que la corrupción y las irregularidades solamente están fuera de la misma, cuando con este ejemplo de Jóvenes Construyendo el Futuro surgen barruntos de corrupción interna.

Es necesario que sí siga actuando la UIF, pero en un piso parejo, sin colores o partidos.

EL PATRONATO DE LA FENADU

José Miguel Castro Mayagoitia pudo seguir al frente del Patronato de la FENADU. No obstante, afirma que por ética profesional, dada la exigencia dé cada una de las áreas, determinó renunciar y aplicarse de lleno a atender la candidatura de unidad del Consejo.

Por cierto que al frente del Patronato ya hay un presidente. Se trata de Ricardo Soto Sosa, un personaje que ya venía colaborando en este esquema, que conoce el medio y que hará –afirma el entrevistado- un buen papel.

Con respecto a lo que le dejó este paso por la FENADU, declara que una gran experiencia, con la posibilidad de hacer algunos ajustes en la mecánica de la Feria, donde se redujo de 24 a 17 el número de días de feria. Tres fines de semana son suficientes.

Sucede que había quejas del comercio en el sentido de que todo ese periodo, más de tres semanas, la mayor parte de la economía se concentraba en el recinto ferial.

Luego, se le dio mayor identidad a la feria a través de los renglones del cine y del mezcal. Se construyó la primera etapa de la Plaza del Mezcal. También, se remodeló y se reinauguró el pabellón industrial, el cual fue visitado por Graciela Márquez, la Secretaria de Economía, quien se llevó una buena impresión del lugar.

Del pabellón industrial añade que retomó también su vocación y se constituyó en un gran escaparate para el mundo.

EL FUTURO ECONÓMICO DE DURANGO.

Para José Miguel Castro Mayagoitia, en la proyección de futuro de la economía, si bien es claro e importante el pensar en dejar de depender en el gran porcentaje que ha sido siempre de los gobiernos y buscar mercados nuevos en el mundo, también es fundamental que los presupuestos, el gasto público, se ejerza en tiempo.

En esta ruta, el entrevistado observa como una oportunidad también trascendente, el crédito millonario autorizado por el Congreso del Estado a la administración de José Rosas Aispuro Torres. Empero, aquí reflexiona que no podemos darnos el lujo de dejar que vengan empresas foráneas a llevarse este recurso, es decir, para que se cumpla el objetivo se debe privilegiar la inversión local, dado que en Durango tenemos un empresariado muy competitivo.

Finalmente va directo al rubro de infraestructura carretera y menciona la arbitrariedad cometida por la SCT, al otorgar una obra a una empresa que quedó muy lejos de los primeros lugares en la licitación respectiva y se dejó en rezago a la compañía duranguense que ganó el concurso. Aquí, asevera que este tipo de acciones no deben seguir ocurriendo porque la afectación para Durango es demoledora. Al contrario, debe privilegiarse a la empresa local como una manera de contribuir a salir del atraso que existe.