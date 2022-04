Arranca jornada de vacunación a rezagados en Durango

Este 4 de abril arrancó la jornada de vacunación a rezagados de todas las edades en las instalaciones de la Feria Nacional Durango (Fenadu).

Una jornada tranquila, la que se tuvo en Fenadu, al principio de ésta era poca la gente que iba arribando al recinto, sobre todo población joven, y se tenían dispuestos dos módulos.

Cabe resaltar que esta semana del 4 al 8 de abril, se aplicará la vacuna para personas rezagadas en un total de 14 municipios, iniciando primeramente en cuatro, entre ellos la capital.

Leonor, tiene 38 años de edad y no se pudo vacunar con la tercera dosis, porque enfermó de Covid-19 el pasado mes de febrero, señaló que gracias a las dos primeras vacunas, no tuvo más que una gripe y dolor de cabeza por dos días, no perdió el sentido del olfato ni presentó fiebre, sin embargo si se resguardo casi dos semanas en casa.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Así mismo, Dolores de 56 años de edad, dijo que en su caso solamente se alcanzó a poner una vacuna, desde finales del año pasado, ella pensó que la aplicación de refuerzo no era necesaria; sin embargo al ver a uno de sus hermanos contagiado de Covid-19, quien estuvo incluso en cama, decidió ponerse el esfuerzo y completar el esquema completo.

Los municipios donde se inició con esta jornada este día 4 de abril, son además de Durango, Pueblo Nuevo, Mezquital y Cuencamé, la vacuna que se aplica es del laboratorio Astra Zeneca.