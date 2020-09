Arranca proceso electoral "más grande" en la historia

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- "El pasado lunes 7 de septiembre comenzó formalmente el proceso electoral federal 2020-2021. El más grande y con mayor complejidad de la historia del país", dijo el presidente el Comité Directivo Municipal del PRI en Lerdo, Juan José Carrillo Aldaba.

Carrillo Aldaba explicó que este particular proceso estarán en competencia 38 mil 589 cargos a nivel nacional y en el caso de Durango, estarán en contienda 4 diputaciones federales y 15 locales, por lo que toda la estructura del Partido está lista y se pone en marcha. Específicamente en Lerdo están cubiertas las dirigencias de sectores, organizaciones y organismos especializados.

"Esta nueva generación de liderazgos está ayudando mucho a nuestro instituto político, es una generación que viene a darle dinamismo partido, está en territorio y día a día tiene actividad con nuestras bases, militancia y hacía la sociedad civil", dijo.

Señaló que tienen más de 10 mil afiliados, cuando la meta establecida por el Comité Directivo Estatal era de 5 a 6 mil, "Esa es una gran señal que nos da la sociedad, puesto que están respaldando al partido nuevamente y se sienten identificados con su ideología política y trabajos partidistas".

"Estamos preparados en Lerdo, nos quedan asignaturas pendientes, que vamos cubriendo día con día, se de antemano que en estas elecciones estaremos saliendo avante en cada uno de los distritos, ya sean federal o local", comentó.

El próximo 6 de junio, los ciudadanos mexicanos deberán salir responsablemente a votar, atendiendo a las medidas de higiene y sanitización pertinentes, para no poner en riesgo la salud de todas y todos.

"El que no nos podamos aglutinar, no dejara de lado que dejemos de reconocerles su trayectoria a ex presidentes municipales, ex presidentes de partido, líderes morales que están sumados en nuestro consejo político", afirmó.