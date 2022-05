Arranca vacunación anticovid a menores de 12 a 14 años en la capital de Durango

Una jornada ágil y tranquila la que se vivió este 16 de mayo en las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU), donde se estará aplicando la vacunación a menores de 12 a 14 años y rezagados en los próximos tres días; la meta en el municipio de Durango es de 20 mil personas, en todo el estado es de 70 mil.

Desde temprana hora, cómo iban llegando los menores acompañados de sus papás; eran atendidos de manera inmediata, algunas caras de preocupación en algunos de estos menores que temían a la vacunación.

María Elena es mamá de Oscar de 13 años, quien dijo estar contenta porque él era el único que faltaba de la familia por vacunarse, afortunadamente en su familia no ha habido ningún caso de Covid-19, Oscar por su parte dijo estar contento porque faltó a la escuela y no tenía completa sus tareas, ahora tendrá un día más para hacer el resto, algo nervioso dijo que espera no le haga reacción la vacuna.

Blanca Estela Luna Gualito, directora General de los Servicios de Salud de Durango, mencionó que a los menores de 18 años que acuden como rezagados o primera dosis se aplica la vacuna del laboratorio Pfizer al igual que los niños de 12 a 14 años, a mayores de 18 años se aplica el biológico de Cansino.

Dijo que a los niños que no hayan cumplido 12 años no se les va a aplicar en esta jornada de vacunación, a este sector se le recomienda esperar a nuevas jornadas en próximos días.

Se han aplicado cinco mil 200 vacunas en días previos en otros municipios y la meta en el municipio de Durango es de 20 mil en la actual jornada, y en todo el estado es de 70 mil.

Blanca Estela Luna Gualito, añadió que solamente se presentó reacción en dos menores, afortunadamente los dos están fuera de peligro.