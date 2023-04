Arrancará programa operación mochila en Durango

En Durango, en este regreso a clases luego del periodo vacacional por Semana Santa, se cuenta con las condiciones para arrancar con el programa Operación Mochila, “cuidando los protocolos, sin violentar los derechos de las niñas y de los niños”, así lo manifestó el diputado local Londres Botello, y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Durango.

Señaló que el objetivo es cuidar que no se puedan introducir a las escuelas, sustancias u objetos que puedan dañar la integridad física y mental de las niñas y niños, pero donde los padres deben tener conciencia que es un tema de responsabilidad compartida, además de que es a petición precisamente de consejos de padres de familia y alumnos poder aplicarlo.

“Los padres de familia deben involucrarse en estos esfuerzos que buscan inhibir las adicciones y otros riesgos en las escuelas”, expresó.

El diputado señaló que en este operativo se ha estado trabajando coordinadamente con la Secretaría de Educación en el Estado de Durango, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, padres de familia y alumnos junto con el Congreso del Estado en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Educación.

Por su parte la diputada Sughey Torres, presidenta de la Comisión de Educación, detalló que la Secretaría de Educación, tendrá los protocolos correspondientes a implementar, pero lo más importante de la iniciativa “es que no se van a vulnerar los derechos de nadie, ni se va a evidenciar a ningún alumno o expulsarlo porque se le encuentre alguna situación en su mochila”.

Pide diputada que programa operación mochila garantice integridad de los menores. / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La intención es la prevención, que en caso de detectar un medicamento algún arma, se pueda evitar un daño y no lamentar no haberlo detectado, siempre “cuidando la integridad, intimidad y los derechos de todos los alumnos” sin hacer señalamientos, pero sí que entiendan que no pueden estar realizando ese tipo de acciones.

Puntualizó que el Congreso del Estado ya implementó la iniciativa “Entre todos nos cuidamos”, misma que fue entregada a las autoridades educativas, para que sean ellos quienes tengan las facultades para poder desarrollar el protocolo adecuado.

Por su parte el titular de la Secretaría de Educación, Guillermo Adame Calderón, había declarado que regresando del periodo vacacional, entraría en marcha Operación Mochila, o Mochila Segura, para revisar las mochilas de los alumnos y evitar que ingresen elementos de riesgo, iniciando en la capital, Gómez Palacio y Lerdo.