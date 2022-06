Aseguradoras cumplen con la norma de transparencia financiera según Condusef

La Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), publicó los resultados de la supervisión 2021 en materia de transparencia financiera de instituciones de seguros en “gastos médicos mayores individual”, 10 de 11 aseguradoras cumplieron con la norma en materia de transparencia financiera y calidad de la información.

Mario Alvídrez Cordero, administrador de la CONDUSEF en Durango, detalló que al cierre de 2021, la prima emitida para este ramo fue de 106 mil 749 millones de pesos, 16.6% del total del sector segurador, mientras que las empresas que se tomaron para este ejercicio representan el 22.1% del total.

En una primera etapa, se hizo un análisis de los documentos e información que utilizan las instituciones de seguros con los usuarios, verificando el cumplimiento de la normatividad, la póliza, condiciones generales, recibo de pago o facturas, folletos de derechos, la página de Internet y la publicidad.

Después se informa a las instituciones las irregularidades con el propósito de que aclaren o solventen los señalamientos, mientras que en la segunda se confirma si aclararon las irregularidades reportadas, se determina si subsisten las irregularidades o no, y finalmente se da un promedio evaluación.

De acuerdo a estos resultados de evaluación y supervisión, las aseguradoras Zurich Santander y Allianz México, obtuvieron 10 de calificación desde la primera etapa, mientras que MetLife México, obtuvo un 9.4 en la primera y un 10 en la segunda, y BBVA Seguros, salió reprobada en las 2 etapas.

Entre los incumplimientos encontrados están: No incluye los medios de pago para la prima; No indica las consecuencias de omitir el pago; No contiene la leyenda para que consulte cobertura, y restricciones; Omite el nombre del producto; No contiene anexo de disposiciones legales y No cuenta con datos de la CONDUSEF, entre otros.