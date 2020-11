Así es el día a día de quienes laboran en áreas Covid-19 en Durango

Angustia, miedo, estrés, cansancio y sobre todo desesperación al ver que la cantidad diaria de infectados va en aumento, son el pan de todos los días para personal médico que está al frente de la primera línea en atención a pacientes Covid y es por ello que suplican a las personas sanas que se cuiden, tomen en serio este virus que cada día afecta a más ciudadanos y enluta muchas familias.

Mediante un mensaje en video y una carta, enfermeras que trabajan con pacientes infectados narran brevemente sus experiencias ante esta pandemia que parece no tener fin, pero lo que les más les preocupa es la indiferencia con que se conduce mucha gente que no porta cubrebocas, hacen o acuden a fiestas y contagian a los adultos mayores en casa porque son el sector más vulnerables ante este virus.

La enfermera especialista Noemí Flores Soto, quien labora en el hospital "Santiago Ramón y Cajal" deI ISSSTE en la ciudad de Durango, narra con preocupación las situaciones y momentos a las que se han enfrentado en estos nueve meses, pero de manera particular octubre y noviembre que han sido los más pesados.

Foto: cortesía

Asegura que tanto ella como sus compañeras y personal médico que laboran en las áreas Covid, ya están muy cansados, desesperados, desechos al por ver cómo sigue la gente contagiando o en el peor de los casos muriendo en situaciones realmente lamentables de las que ellos son testigos directos y realmente es algo que a nadie se le desea.

Flores Soto manifiesta su preocupación y la angustia diaria a la que tiene que enfrentarse por temor a un contagio, pero más que eso, se apodera de ella un sentimiento negativo al llegar a pensar que puede diseminar la infección en su familia, hijos, esposo, padres y por ello prácticamente vive aislada, “es una sensación demasiado estresante”, refiere.

"Recientemente viví la perdida de una compañera de trabajo, amiga de toda la vida, quien se entregó por completo a esta labor de atender pacientes infectados y lamentablemente falleció, fue un momento muy triste al tener que enfrentarse diariamente a la muerte y saber que cualquiera de ellos o sus familiares pueden ser presa de esta devastadora y desconocida enfermedad", puntualiza.

Por eso exhorta a la gente para que se cuide, hacer caso en todas las recomendaciones porque esta pandemia es real, cualquier persona puede enfermar o morir. Utilizar un cubrebocas adecuadamente, tener distanciamiento social, lavarse manos y usar gel, pero sobre todo no asistir a fiestas o reuniones marcará una gran diferencia entre estar sano o pasar a engrosar las estadísticas de los más de 20 mil positivos y casi mil 200 muertos que ya van en Durango.

Foto: cortesía

Miriam Salome Rodríguez, otra enfermera especialista que también atiende a enfermos por SARS-CoV-2, expresó su sentir a través de un escrito en el que también invita a los duranguenses para que tomen en cuenta esta crisis sanitaria y se cuiden.

Detalla brevemente el cansancio que ella y todos sus compañeros enfrentan día a día, sobre todo que es un calvario que comienza desde el momento en que deben portar un equipo e implementos de protección verdaderamente incómodos que les causan dolores de cabeza, mareos y hasta vómito.

Ella trabaja en dos instituciones de salud dentro de las "temidas" áreas Covid y ve que al momento de ingresar los enfermos van acompañados por un sequito de familiares y eso ya es muy peligroso.

Foto: cortesía |

Asimismo habla de lo triste y desgarrador que ha sido para ella ver a los pacientes cuando llegan angustiados y tristes, aquellos más graves si es necesario son intubados y muchas de veces no logran sobrevivir.

"Cómo enfermera me he tenido que enfrentar a situaciones desesperantes, pues enfundada en mi denso traje de protección que incluye botas, goggles, guantes, overol, careta y gorro; la gente enferma en estado casi inconsciente llega a verme como un monstro e incluso me agreden", narra la enfermera especialista.

"Ya estamos cansados, angustiados y tristes de ver como se muere tanta gente, hasta ocho en un día”, refiere Miriam Salome Rodríguez, a través de un testimonio escrito que quiso hacer público para que la gente tenga conciencia de la situación en la que ya se encuentra el personal que labora en los hospitales, quienes ya necesitan un respiro después de más de ocho meses de vivir de esta manera.