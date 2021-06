Así fue el recorrido de Ricardo Pacheco por el Distrito 02

Con un recorrido de más de 12 mil pasos diarios en 50 días de campaña, el candidato Ricardo Pacheco llegó a los hogares del segundo distrito local, “pude ver a la gente a la cara y tener el sentimiento de primera mano de lo que les acontece, eso nutrió mis propuestas”, dijo satisfecho por su trabajo.

El abanderado de la coalición “Va por Durango” que conforman los partidos PRI, PAN y PRD, reconoció que la campaña se desarrolló en medio de una crisis sanitaria y económica las cuales han pegado de manera importante al segundo distrito.

Señaló que la campaña uno a uno le permitió recibir reclamos, sobretodo en torno al regreso al distrito, “el tema principal fue el desgaste y falta de cumplimento en torno a las expectativas que tenía el ciudadano por parte de Morena. El hartazgo y enojo que había en el 2018 se ha venido abajo muy pronto, la gente no reconoce promesas cumplidas”

A comparación de las otras campañas que ha vivido en 50 años de trayectoria política, la del 2021 es la primera en la que lo acompañaron su esposa Erika, además de sus hijos Brenda y Ricardo, a quienes reconoció, nutrieron las propuestas que se basan en economía y salud.

Vamos a recuperar programas sociales en salud y economía: Ricardo Pacheco / Foto: Cortesía | Ricardo Pacheco

“Erika y Brenda, dieron una perspectiva amplia del rol de la mujer, desde la protección del vínculo familiar hasta erradicar violencia, mientras que Ricardo me hacía notar la falta de servicios y las mejoras que se deben hacer”.

¿Cuál es la prioridad que le mencionó su familia para que se atienda en el segundo distrito?

Atacar la situación económica

Explicó que a través de dos instrumentos: la ley de reactivación económica, cuya intención es generar incentivos para pequeñas y medianas industrias, así como plantear la posibilidad de incorporar la planeación de quien viene a Durango a invertir.

“Y la segunda sería vía presupuesto, para direccionarlo a los puntos esenciales, y creará una campaña bien planeada, seria y con promoción hacia el centro del país para que los presupuestos altos regresen a Durango.

Ricardo Pacheco indicó que la crisis económica es el problema a vencer, ya que urge la reactivación económica / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El priista resaltó que lo recibieron bien en el segundo distrito, “la mayoría me comentaban que se dejaron envolver en el 2018 y lo está pagando, y quieren que regresen los programas que se han quitado”.

El también líder de la CTM, expresó que se encontró con un distrito en donde existe un mosaico socioeconómico muy diverso, en la parte de los trabajadores se vive medianamente y existen lugares muy deprimidos económicamente, donde los habitantes no tienen trabajo, viven de lo que venden en los tianguis y no les alcanza para el sustento familiar.

Ricardo Pacheco, candidato de la Coalición “Va por Durango”/ Foto: Cortesía | Ricardo Pacheco

“Me sorprendí de la marginación y me hizo reflexionar en torno a la pobreza y el alza que está teniendo, por ello es indispensable crear iniciativas que reactiven la economía”.

¿Cómo se siente al término de su campaña?

Me siento muy bien, un poco cansado, pero pude ver a la gente a la cara. En los últimos días existió una apertura de la gente hacia mí. Sus respuesta me dan el pulso del distrito, cosa que no se puede sustituir, pues en los mítines se pierde el pulso de lo que la gente piensa y casa por casa la gente dice en su lenguaje corporal y verbal lo que piensan y siente”.

¿Es un distrito complejo, con pocas áreas verdes y espacios recreativos, qué papel jugará el medio ambiente en sus iniciativas?

Es verdad, existen espacios pequeños de áreas verdes, se luchará por tener espacios amplios. En el distrito dos se ve una gran iniciativa, los vecinos riegan las pequeñas áreas verdes con baldes y están atentos a que se conserven, por eso se merecen un espacio de recreación amplió y digno, por el cual se trabaja, al igual que encontré muchos jóvenes que estudian y trabajan de manera virtual y tendrán que ser apoyados.

Ricardo Pacheco enfatizó que la campaña 2021 se enfocó en la unión familiar, por ello junto con el candidato suplente, Noel Fernández, recorrieron el distrito de la mano de sus esposas e hijos, y en su andar explicaron que votar por la coalición “Va por Durango” se debe entender como un frente amplio, para que el país frenen los riesgos que se tienen por delante, “pues hay un talante pasado del autoritarismo y se debe detener, ya que si una persona quiere imponer su criterio se genera la idea de un pensamiento único y continuarán con coartad la libertad”.

Él no busca dar la cara por quienes han fallado a las comunidades, e incluso, se pronunció a favor de que sean señalados quienes hayan cometido presuntas irregularidades / Foto: Cortesía | Ricardo Pacheco

“El tema nuestro es aportar lo que podamos, para fortalecer las instituciones democráticas en pro de los derechos de la gente”, dijo el candidato.

Para finalizar dijo sentirse satisfecho de haber encontrado a mucha gente que lo ubica y conoce luego de 40 años de haber iniciado como representante popular, “fue una campaña totalmente distinta, la primera que realice era un fiesta, ahora es de cercanía, escuchar, reclamos y tratar de generar confianza, por ello les reitero a los habitantes del segundo distrito que velaré por su bienestar y regresaré para juntos poder impulsar leyes que transformen a Durango en lo prioritario salud y economía”.