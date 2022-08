Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas firma convenio con diversas apps

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) ha contribuido a que cientos de mujeres emprendedoras de todo el país que estaban ejerciendo en la informalidad se formalizarán, y se sumarán a estrategias como el comercio electrónico, para lo cual se han firmado convenios con plataformas como Mercado Libre, informó su presidenta nacional Sonia Garza González.

En conferencia de prensa, resaltó que para este fin se llevaron a cabo 16 talleres de ocho meses, para capacitar sobre cómo digitalizar sus negocios, lo cual es de gran importancia para AMMJE, pues se logró el impacto a más de dos mil mujeres.

“Esto nos ayudó a que éstas mujeres migraran sus negocios, cambiaran sus modelos de negocio, o empezaran una idea nueva de negocios, para AMMJE esto es muy importante, no sólo en el número de asociadas que tenemos, sino la trascendencia que podamos lograr para transformar los hogares y las comunidades” mencionó.

Sonia Garza González, puntualizó que durante la pandemia por Covid-19, creció la informalidad de negocios de mujeres, hubo todo un movimiento que se denominó “economía neni” que abarcó a muchas mujeres que hacen negocios por internet, que generan según estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 9.5 millones de pesos diarios y que 13 millones de familias dependan de ello.

La Presidenta de AMMJE a nivel nacional, destacó que es increíble que las mujeres ocupadas en el país representen el 26 por ciento de la población; y que el 82 por ciento de éstas mujeres opere en la informalidad.

“Es por todo esto que AMMJE ha lanzado varias iniciativas para acoger a todas éstas mujeres que operan en la informalidad y llevarlas a la formalidad, porque todos sabemos que la informalidad genera problemas, y que esas mujeres no pueden acceder ni a capacitación, ni a financiamientos, ni a subirse a cadenas de valor, que no tienen acceso a una vejez digna ni seguridad social, y no pueden ofrecer a sus familias mejores condiciones de vida” señaló.