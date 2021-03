Asume Jorge Salum sanción por asistir al registro de precandidata

Reconoce el alcalde capitalino de Durango Jorge Salum del Palacio, la “falta menor” a la que incurrió, por haber acompañado a Minka Hernández a su registro como candidata a diputada local por el PAN, explicó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), determinó que el Congreso del Estado será quien decrete la sanción correspondiente.

Dijo que está atento a la disposición del Poder Legislativo, del propio Instituto o del Tribunal Electoral, y presentará los recursos a los que por ley tenga derecho, precisó que espera con todo respeto de lo que se dictamine, y reiteró que se calificó como una infracción menor, sin trascendencia importante.

Acudió al registro porque no hubo ningún dolo, ni utilizó recurso público y consideró que como cualquier ciudadano tenía derecho, “no coincido, finalmente me parece que estoy en todo mi derecho de hacer lo que hice, sin utilizar recursos públicos y en horario no laboral”.

El alcalde señaló que es respetuoso de la Ley, y si el Tribunal, o en este caso el IEPC determinó que existe alguna irregularidad, atenderá lo que corresponda.

Sobre las declaraciones del abogado Hugo Rosales Badillo sobre este tema, y por ser el principal actor en señalar la situación, Salum del Palacio, manifestó que está el proceso electoral, donde es candidato como diputado local, por lo que puede aprovechar la situación para generar utilidad política.

Rosales Badillo realizó su registro como candidato a diputado local por el Distrito 02, a través del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), y declaró que el alcalde capitalino cometió un presunto delito electoral al haber acompañado a su registro a la precandidatura por el Distrito 05 local a Minka Hernández, quien después se retiró.