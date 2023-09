¡Atención! Si recurres a las plantas como remedios caseros, entonces debes saber esto

“¿Quién no se ha tomado un té para la gripa?, ¿quién no se ha tomado un té para relajarse?, ¿quién no conoce un té de canela, de manzanilla, y otros más?”, declaró el ingeniero en Bioquímica con Doctorado en Manejo de Recursos Naturales y Especialidad en Etnobotánica, y quien permanece en el CIDIIR Durango por una estancia post doctoral, Juan Fernando Pío León, tras ser cuestionado respecto a las plantas medicinales y sus usos.

Y para muestra del impacto que tiene esta alternativa en la salud, explicó que según las estadísticas, el 85 por ciento de la población alguna vez ha utilizado un remedio natural, basado precisamente en una planta medicinal.

Dijo, el uso de las plantas está distribuido en todo el mundo, “probablemente fueron el primer sistema de salud que se utilizó, y tenemos evidencia, la más antigua de una cueva neandertal, que cuando se hallaron los restos, se encontró que estaban acompañados de diferentes artefactos, e incluidas plantas”.

Cuando se buscó la identidad de esas plantas se conoció que eran ocho, las cuales actualmente son muy conocidas a nivel mundial por sus usos medicinales, pues incluso de ellas se han derivado medicamentos.

Pío León expuso que a nivel mundial México ocupa el segundo lugar en más registros de usos de plantas medicinales, mientras que el primer lugar lo tiene China. En China y en India tienen una tradición muy antigua y documentada en las plantas medicinales; incluso en India forma parte del sistema de salud nacional.

Asegura que el uso de esta alternativa no sustituye ni compite con la medicina, sino que es solamente un sistema coadyuvante. Incluso hay muchos sistemas, otro puede ser el alópata, homeópata, o la acupuntura, etc.

Efectividad de las plantas medicinales / medicamentos realizados a base de plantas

“¿Funciona o no funciona?, totalmente funciona, el asunto es ¿cómo?”. Se sabe que funcionan porque muchos de los medicamentos que se consumen en la actualidad, son derivados de las plantas, dijo.

Estimaciones señalan que entre el 25 y 50 por ciento de los medicamentos alopáticos tiene un origen natural.

Un ejemplo claro de ello es el tratamiento para quimioterapias con el Taxol que es derivado de una planta; que se sintetizó enseguida porque extraerlo era muy caro.

También sucede con la Aspirina, que viene de las plantas. Inicialmente se extrajo de la corteza de los sauces, porque se buscaban principios amargos para controlar la fiebre.

En su momento, lo que contuvo la epidemia de la Malaria, fue una planta medicinal precisamente.

La morfina es derivada del opio; los anticonceptivos son derivados de plantas también algunos de ellos.