Atenea Cruz, la escritora duranguense multifacética

Atenea Cruz es una escritora y poeta originaria de Durango, quien plasma parte de su ser en cada uno de sus libros, lo cual le ha valido el reconocimiento de su trabajo a nivel nacional. En la actualidad es una escritora mexicana bastante destacada en el ámbito y sobre todo muy querida por sus lectores.

La duranguense tuvo una infancia creativa influida por su mamá, quien era maestra de primaria y una apasionada de la enseñanza pero sobre todo de la cultura, según relata Atenea, su madre siempre estuvo interesada por la literatura, "ella fue siempre la encargada de los rincones de lectura de sus escuelas, en los últimos dos años de docente se encargó de la biblioteca escolar y siempre ha sido una aficionada a ir al teatro, al cine a la biblioteca".

Sin embargo, su mamá siempre impulsó a Atenea y a su hermano a practicar otras actividades, "pero para mí lo artístico me jaló todo el tiempo, desde niña me gustaba pintar y la música, influida por los Simpson quise tocar el saxofon, no prosperó pero siempre estuve vinculada a eso", manifiesta la escritora entre risas.

Ser escritora...

Cruz también dedicaba gran parte de su tiempo a la lectura, pues su abuelo y su mamá constantemente le regalaban libros, aunado a que desde muy pequeña su mamá la llevaba a la biblioteca. "Por ahí de los nueve ó 10 años le dije a mi mamá que yo quería ser escritora y me dijo sí a todo, entonces empezó a buscar y encontró cursos en la Biblioteca Central".

Así fue que gran parte de su infancia la vivió en la Biblioteca Central de la ciudad de Durango, su amor por la literatura era tal que incluso leyó todos los libros del área infantil, para así posteriormente mudarse al área general. A los 11 años comenzó a tomar talleres en forma de escritura y publicó su primer poema en El Sol de Durango.

Con el apoyo de su madre comenzó a escribir poemas, "me regaló mi primera máquina de escribir y me dijo cuando cuando juntes un montón buscamos que hagas un libro", señala. Con el paso del tiempo el interés de Atenea por la literatura era imparable, a los 16 años empezó a tomar cursos de narrativa y además estudió teatro.

Letras, letras, letras

Para este momento de su vida el paso natural para Atenea era el estudiar Letras, por ello ingresó a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) donde estudio la licenciatura de Letras, "no te enseñan a ser escritor pero te enseñan a ser un gran lector e investigador", asegura.

Al concluir la carrera la escritora comenzó a explorar otras áreas del arte y comenzó a estudiar música, practicó las artes del psi contemporáneo, "fue divertido, no es lo mío terminé lesionada y no veía futuro en eso, pero he intentado muchas cosas pero nunca abandono la literatura, lo interesante ha sido que todas las cosas que me han pasado en estas otras actividades paralelas me han servido para escribir.

"Al final de cuentas todas las vidas que me gustaría vivir y que no he vivido las puedo vivir en la literatura, es el único espacio donde puedo ser todo lo que no voy a ser en la vida real", destaca.

Atenea Cruz es una escritora duranguense reconocida a nivel nacional e incluso internacional/ Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

Atenea Cruz, escritora duranguense reconocida a nivel nacional

Antes de partir a Zacatecas, a los 18 años de edad Atenea ya era una escritora consolidada a nivel estatal pues contaba con su primera publicación además su primera beca estatal de creación, así como su primer premio estatal de cuento.

Durante la carrera trabajaba haciendo correcciones de estilo, cómo para el Instituto de Investigaciones Históricas de Durango. Y al concluir con la licenciatura continúo con este tipo de trabajos de corrección, después de varios años de vivir en Zacatecas Atenea obtuvo una beca de creación literaria y su trabajo comenzó a ser reconocido en dicha entidad.

En el año de 2017 Atenea recibió el Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción en su emisión número XXXIII, por el cuento de "Una mujer solitaria".

La docencia me cambió la vida

A pesar de que su madre le insistía en probar en la docencia ella siempre se resistió, "mi mamá me decía que llevaba la docencia en la sangre, pero como ella era muy dedicada siempre estaba haciendo sus planeaciones y materiales, nunca iba a nuestros eventos del Día de la Madre, yo decía yo no quiero eso para mí porque es como estar casado con eso".

Pero cuando regresó a vivir a Durango se le presentó la oportunidad de dar clases en la preparatoria del Tec de Monterrey, "una amiga me dijo que necesitaban un maestro de literatura y que necesitaban a alguien con la carrera en Letras". Así, comenzó a escribir una nueva etapa en su vida que cambiaría por completo su perspectiva de la vida.

La duranguense ha ganado un lugar entre las escritoras mexicanas reconocidas actualmente/ Foto: Cortesía | Atenea Cruz

Después se le presentó la oportunidad de ser maestra en la Universidad José Vasconcelos (UJV), "todos los trabajos que he tenido han sido por fortuna, porque les han dado buenas referencias de mí. Me cambió la vida totalmente y para mí fue una experiencia sanadora porque yo en secundaria fui una estudiante muy buleada, y dando clases tuve la oportunidad de convivir con gente joven que me quiso mucho y valoró mi trabajo", destaca orgullosa.

Actualmente la duranguense tiene seis libros publicados, señala que estos han sido escritos basándose en su experiencia personal, "para mí escribir siempre ha sido dialogar con el mundo, es una forma de reflexionar en torno a la vida, todo lo que escribo se relaciona con la etapa de lo que estoy viviendo".

Para concluir, Atenea invitó a los lectores a cuidar de su salud mental, "incluso antes de la pandemia la depresión es la enfermedad número uno a nivel mundial, es algo super serio y da mucho miedo reconocer esta condición, pero tampoco es algo con lo que tampoco se pueda lidiar", finalizó.