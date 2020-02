Atiende Condusef 570 controversias en Durango

Durante el mes de enero de 2020, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atendió en el estado de Durango 570 controversias presentadas en su mayoría por adultos mayores, con un 36% del total de requerimientos atendidos en la institución.

Si bien esta cifra representa un número menor de casos en comparación con el mismo periodo pero del 2019, cuando se recibieron 591 denuncias, lo que significó un 3.6% menos que el año pasado, en esta ocasión Durango fue la entidad que recibió el mayor número de controversias a nivel nacional.

De acuerdo con un comunicado de la Condusef, la capital duranguense es la que recibió más quejas con un total de 394, 9.6% menos que el año anterior cuando se recibieron 436. Le sigue Gómez Palacio con 76, Lerdo con 31, Pueblo Nuevo con 12, Guadalupe Victoria con ocho y donde cabe hacer mención que no se había registrado ninguna; mientras que en otros municipios se presentaron 49.

De estos recursos, el 83.9% fueron atendidas a través de la gestión electrónica, “proceso mediante el cual los asuntos son canalizados a las instituciones financieras vía electrónica”, según advierte el comunicado, esto con el fin de que resolver el asunto sin necesidad de recurrir a un proceso legal.

Además se explica que la causa más reclamada fue la solicitud de cancelación de un producto o servicio no atendida y/o no aplicada, esto significa que pese a que el usuario informó a la institución financiera que no deseaba el servicio contratado, estas hicieron caso omiso y continuaron con el cobro.

Como ya se había informado anteriormente, al menos 143 de las denuncias recibidas en este 2020, es decir, el 69.8% se trató de adultos mayores.

Asimismo la Condusef informó que de acuerdo con el análisis realizado por el sector, la Banca Múltiple concentró el 49.3% del total de los asuntos seguido de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), encargadas de otorgar créditos, con el 15.4%.

Le siguen las Sociedades de Información Crediticia con 85 del total de asuntos, aunque el año pasado recibieron un total de 160; Aseguradoras con 51; Afores con 45 y otras con 20 quejas.

En este sentido, el documento establece que las instituciones que encabezan la lista de controversias son Banamex, Banco Santander México y Banorte, que en conjunto presentaron el 29.5% del total.

Los duranguenses reclaman anomalías en los servicios y productos como tarjetas de crédito, reporte de crédito especial, crédito de adultos mayores y cuenta de nómina; que entre todas suman el 49% del total de las quejas. Aunque destaca el incremento de 150% en quejas por operaciones realizadas en el cajero automático, respecto al mismo periodo de 2019.