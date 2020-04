Aumenta demanda por falta de pago de pensiones alimenticias

Las solicitudes de orientación debido a la falta de pensión han aumentado en el despacho de la asociación “Si hay mujeres en Durango”, debido a que se están dando despido en empresas o los horarios de trabajo han disminuido, señaló Julieta Hernández Camargo.

La presidente de la asociación explicó que las llamadas han aumentado en cerca del 10%, la principal inquietud es cómo y a donde dirigirse ya que los exesposos o los han descansando o despedido debido al confinamiento por el Covid-19 y esto ha afectado en las pensiones alimenticias de los menores.

Policiaca Niega DMSP que patrulla atropellara a perro La entrevistada señaló que por la situación de cierre de Tribunales y dependencias federales y estatales no se puede hacer mucho, ya que los hombres no pueden pagar la pensión debido a que no cuentan con un ingreso fijo.

De igual forma Hernández Camargo llamó a los empresarios a cumplir los lineamientos establecidos por el Gobierno federal en donde se estipula que no se debe despedir a ningún trabajador debido a la pandemia que atraviesa el mundo.