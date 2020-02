Aumentan robos de identidad: INAI

Del 2018 a 2019 se registró a nivel nacional un aumento en el robo de identidad en un 35%, señaló Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) quien precisó la importancia de hacer conciencia sobre el tema.

La Comisionada a nacional de visita en la entidad explicó que actualmente se vive la era de la revolución digital y México al igual que Durango necesita capacitarse y concientizarse de la importancia de los datos personales, ya que a nivel nacional 74.5 millones de mexicano usan el internet, su principal actividad redes sociales, seguida de envió de correos y en menor mediada la investigación.

Román Vergara dijo que es una época de economía global digital, por tanto se debe ser cuidadosos de los derechos humanos, “no por crecer que la economía está en el ámbito digital se deben descuidar los derechos humanos, en particular el de protección de datos personales, ya que en el ámbito digital los datos están monetizados, se dice que es el oro negro de este siglo”.

Añadió que es indispensable el gobierno optimice la protección de datos, debido a que la mayoría de los negocios son digitales, resaltó que el Inai ha desarrollado micro sitios y guías que permiten evitar el robo de identidad y cualquier ciudadanos los puede consultar.

Para finalizar la comisionada dio a conocer algunas recomendaciones que ayudan a la protección de datos y a la vez educan al ciudadano en ésta revolución digital, en primer lugar no cargar la credencial de elector, tarjetas de debito o crédito de manera diaria, cambiar de manera constante las contraseñas, no usar wifi público y no hacer transferencias en cibercafés.