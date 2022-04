*El rescate de la economía, un asunto prioritario; Durango está secuestrado por la Federación en un tema político cien por ciento

La gente comienza a identificar quién quiere que gobierne: planeación o improvisación, afirma el candidato a gobernador Esteban Villegas

Tras subrayar que este encuentro no fue un auténtico debate, sino una simple exposición de ideas, donde sin embargo la autoridad electoral cumplió con el objetivo, el candidato de la alianza Va por Durango, Esteban Villegas Villarreal, afirmó que sí hubo un ganador y fue Durango, a la vez que descartó la posibilidad de comenzar a aterrizar ideas desde ahora para rescatar al Estado de la crisis financiera que padece, “porque el Gobierno Federal lo mantiene secuestrado en un tema cien por ciento electoral”.

De entrada, entre ovaciones por parte de su equipo de trabajo, Villegas Villarreal resumió que el haber recorrido el Estado durante muchos años le ha permitido poder presentar propuestas reales a la gente; “hay que conocer las regiones para poder identificar las diferentes problemáticas que se presentan en cada zona”.

A la vez, se dijo contento y agradecido con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y con la Universidad Juárez del Estado de Durango, porque fue una buena organización; “este ejercicio ayuda a que la gente empiece a identificar y hacer sus comparaciones para definir quién quiere que gobierno los próximos seis años, la planeación o la improvisación”.

Aunque el debate solamente fue una exposición, el ganador fue Durango: Esteban Villegas. / Foto: Cortesía IEPC

A pregunta expresa, el aspirante a la gubernatura fue concreto: “Sí se puede afirmar que ganó alguien en este encuentro y fue Durango”.

Recordó en esta charla, que el domingo fallecieron dos mujeres en un accidente en Chiapas, donde trascendió que se apuraron para estar en la casilla por la zozobra que les generó la amenaza de que en caso de no votar, perderían los programas sociales; “eso no puede pasar y aprovecho para decirle a toda la gente de Durango que no se dejen engañar y que nadie puede quitarles los programas sociales porque están en la Constitución”.

Sobre si en efecto se trató de un auténtico debate, el candidato de la alianza Va por Durango consideró que no lo fue, más bien fue una exposición de ideas, sin embargo, al final se cumplió la expectativa y el IEPC cumplió con la parte que le toca y soy respetuoso sobre todo de las mujeres.

Al resaltar un aspecto del ejercicio, afirmó que debe ser una prioridad de solución inmediata, buscar estabilizar al paciente en el tema económico; “debemos buscar regionalmente detonar la economía y para ello en próximos días expondré en cada región cómo vamos a rescatar de manera rápida la parte económica y que toda nuestra gente pueda tener mejores condiciones de vida”.

Cuestionado sobre la posibilidad de anticipar estrategias para auxiliar a la administración actual para superar la crisis financiera que padece, Esteban Villegas reconoció que el tema es muy complejo, porque el Gobierno Federal tiene secuestrado a Durango, cuando sé que no les quieren ni siquiera adelantar las participaciones; “creo que así lo van a mantener hasta después del proceso electoral, es un asunto cien por ciento electoral y desgraciadamente quien la lleva es nuestra gente”.