Autorizan declaratoria de emergencia para 13 municipios de Durango

Con un total de 35 mil personas afectadas en las localidades donde el frente frio número 24 provocó intensas nevadas, Durango recibió la autorización para declarar en emergencia a 13 de los 14 municipios afectados por las pasadas nevadas, señaló el secretario de general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos.

La información se recopiló desde el primer día que inició la caída de nieve, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dijo el funcionario estatal, quien enfatizó que el trabajo se realizó en conjunto con las autoridades municipales, a fin de contar con la información lo antes posible y así poder ingresar el trámite conocido hasta ese momento, esto debido a la vigencia del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que contemplaba las declaratorias de emergencia y que tras la cancelación, solo operaría hasta el 31 de diciembre del 2020.

“Se está a la espera de que se proporcionen los recursos correspondientes para atender las necesidades de la población”, dijo el titular de la Secretaría General de Gobierno.

Añadió que al no estar vigentes las reglas de operación a partir del primero de enero del 2021, están a la espera de la definición del reparto de estos recursos, a partir de quien los concentra, que en este caso es el Gobierno federal a través de la Secretaria de Hacienda y Protección Civil nacional.

En la parte financiera, Flores Ávalos indicó que el Gobierno del Estado apela a la comprensión por parte de la federación, “y pensamos que esto debe transitar de manera favorable para la población de Durango. En este momento no se puede hablar de que exista riesgo que no se apoye a la comunidad en Durango, pero sí se debe decir que no existe certidumbre en los tiempos, montos, formas y procesos, que se deben tener para que esto sea posible”, argumento.

La declaratoria de emergencia se autorizó para 13 municipios, se trata de: Canatlán, Canelas, Durango, Guanaceví, Ocampo, Otáez, Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes y Topia.

Cabe hacer mención que en años pasados el Fonden autorizaba las declaratorias de emergencia de 48 a 72 horas luego de haber sucedido algún acontecimiento en el cual la población necesitará ayuda.