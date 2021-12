Con una atmósfera muy parecida a la de las grandes ciudades industriales del país por la densa contaminación que presenta durante todo el año y que aumenta con la llegada del invierno cuando las inversiones térmicas están a la orden del día; la capital duranguense quedó muy lejos de aquel cielo que durante décadas provocó no solamente orgullo, sino que le dio lo suficiente a Durango para convertirse en la Tierra del Cine.

Hoy demanda atención urgente ante la preocupante degradación que sufre el medio ambiente derivada de las sustancias que diariamente se integran al entorno citadino, “es imperativo que se pretenda seguir ocultando la realidad e informar diariamente a la comunidad de lo que está ocurriendo con este cielo nuestro”, señaló el meteorólogo certificado, Florencio Rodríguez Loera.

No obstante, como ha ocurrido desde hace ya muchos años, las acciones hechas por los responsables de las políticas públicas destinadas a llevar a cabo acciones que tiendan a disminuir los alarmantes índices de contaminación son insuficientes, pues los resultados saltan a la vista.





Todos tenemos que hacer algo, pero con acciones reales: Alfredo Herrera

Luego de reconocer que la condición relativa a la contaminación del medio ambiente en Durango, es complicada, y no solamente en materia atmosférica, sino que la circunstancia se traslada incluso hasta el subsuelo, por el abatimiento de los mantos freáticos, el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado, sostiene categórico que ya no es tiempo de seguir con el mismo discurso, pues la responsabilidad no es solo de las nuevas generaciones.

En tal sentido, informó que desde esta dependencia se han realizado diversas acciones, algunas en coordinación con organismos nacionales e internacionales que comienzan a cosechar frutos.

Avanza la contaminación en la ciudad de Durango/ Foto: Víctor Blanco | El Sol de Durango

Sin embargo, el funcionario quien ha demostrado no solo conocimiento respecto a la circunstancia que atraviesa esta tierra, sino que asume conciencia ecológica y actúa en consecuencia, consideró que hoy en día es fundamental que todos en comunidad, gobiernos y sociedad, realicen trabajo en equipo, acciones reales y no solamente en el ámbito mediático.

Celebra que las nuevas generaciones reflejan mayor cuidado por el medio ambiente, no obstante es importante que esta idea crezca y se generalice, pues solo de esa forma se podrán ver resultados efectivos.

Destacó que uno de las labores más importantes que realiza la SRNyMA, es la generación y siembra de miles de árboles, que son distribuidos entre la población, “porque hoy no es necesario actuar juntos, es indispensable”.





Afortunados de estar al pie de la Sierra Madre Occidental: Francisco Franco

Por su parte el titular de la Dirección Municipal del Medio Ambiente, Francisco Franco Soler, informó que Durango capital tiene la fortuna de encontrarse al pie de la Sierra Madre Occidental, además está rodeada de diversos cuerpos de agua importantes que le dan un estatus diferente al de otras ciudades muy alejadas de estas bondades.

“No obstante, tristemente ya comienzan a vivirse los efectos de años de falta de conciencia ecológica”, admitió, pues se han cometido continuamente una serie de hábitos, usos y costumbres, que realmente han afectado mucho el entorno, “hay etapas del año como en invierno, que las inversiones térmicas se hacen presentes”, comentó.

Policía Ambiental continúa atendiendo los reportes de la ciudadanía que se reciben vía telefónica, redes sociales y 072 por contaminación auditiva, atmosférica y de suelo.



Agradecemos a los ciudadanos que realizan sus reportes. pic.twitter.com/frubTSt2Tk — Medio Ambiente Mpal. (@AmbienteDgo) December 26, 2021

Franco Soler señaló que es el número de vehículos que hay en la ciudad, el principal factor de contaminación del medio ambiente. Otro, es la falta de pavimentos en muchas calles; a la vez, la operación de ladrilleras constituye otro factor importante para abonarle negativamente a tener un cielo gris.

En este sentido, el gobierno de Jorge Salum se ha trazado un objetivo en el que se avanza, como es la demolición de los obradores que hay dentro de la mancha urbana, como una manera de disminuir las emisiones contaminantes al cielo.

Coincidió en que también en temporada de frío, se agudizan problemas en los ríos. Recordó el episodio de hace un par de años atrás, en el que perecieron miles de peces en el río El Tunal.

Finalmente, puso en relieve el crecimiento de la conciencia ecológica en la ciudad, sobre todo a través de la participación de la ciudadanía en redes sociales, que manifiesta su preocupación por el medio ambiente, “la gente está pendiente de lo que ocurre y en esa cultura debemos crecer”.





Debe publicarse el monitoreo ambiental para hacer conciencia

El meteorólogo certificado, Florencio Rodríguez Loera, quien por muchos años entregó información climática a través de diversos medios de comunicación, pone el dedo en la llaga y anticipa que sus declaraciones seguramente no serán del agrado de muchos, empero, considera que no se puede seguir ocultando la realidad de la problemática por la que atraviesa nuestra atmósfera.

De entrada, lamentó que aquel cielo azul que causó orgullo en las últimas décadas del siglo pasado, ya no lo es más “bueno… todavía podemos disfrutarlo, pero solamente durante algunos minutos al año, porque basta un corto lapso para que de inmediato la nata contaminante se cierne sobre la mancha urbana”.

Rodríguez Loera, quien es maestro por la UJED precisamente en Medio Ambiente, sostuvo que el principal problema de la contaminación en la ciudad es desde luego el número de automotores que circulan por estas calles, a lo que debe añadirse la falta de conciencia, “somos de las ciudades con mayor número de vehículos en relación al número de habitantes en todo el país”.

Afirmó que así como se difunde la información sobre el clima, debe hacerse con los índices de contaminación de nuestro cielo, porque solamente de esa manera se crecerá en la reflexión y la conciencia de la comunidad.

Reforzó que años atrás se difundía la información generada en las estaciones de monitoreo, sin embargo, por alguna causa dejó de publicarse, “puede ser que ya no se informó, porque en algunas temporadas, como la invernal, alcanzamos niveles de contaminación como los de la Ciudad de México, de ese tamaño es el problema”, alertó.





Se deben realizar acciones verdaderas

La señora Ana Valverde, ama de casa habitante del fraccionamiento Milenio 450, ubicado al extremo oriente de la ciudad, la zona que sufre la mayor contaminación de toda la mancha urbana, refirió los padecimientos que su familia, sus vecinos, sobre todo personas mayores y los infantes, sufren a partir del aire contaminado que respiran prácticamente todo el año.

“Aunque pudiera parecer que ya nos acostumbramos, en realidad hay algunos meses del año, en que los fétidos olores impactan el olfato, son como un golpe severo que lamentablemente tenemos que soportar, cuando vemos que no se hace nada por parte de nuestras autoridades para al menos comenzar a superar esta condición, añade la entrevistada.

Pero no solamente los estragos de la contaminación los sufren asentamientos populares, pues estos gases tóxicos también invaden zonas residenciales citadinas.

Un habitante de Jardines de Durango, quien prefirió permanecer anónimo, con rictus repulsivo, frunciendo el entrecejo, agregó que pese a los varios kilómetros del “círculo rojo” de la contaminación en Durango, ubicado en las inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en carretera a México, “hasta acá llegan los insoportables olores que produce este sector como efecto de los vientos dominantes”.

Consideró que no hay acciones contundentes visibles por parte de los responsables de desarrollar políticas públicas que influyan positivamente en atender esta circunstancia.