Ayuntamiento continuará con arrendamiento de vehículos

Este Gobierno municipal no adquirirá nuevos vehículos ya que su vida útil es de tres años y el mantenimiento es demasiado costoso, por ello se recurrirá nuevamente al esquema de arrendamiento, según informó la síndico municipal, Luz María Garibay.

Durante un encuentro con reporteros en las nuevas instalaciones que se alquilaron para la Sindicatura, su titular aclaró que ya no es viable la compra de vehículos y desde hace algunos años lo que hace el Ayuntamiento es arrendarlos mediante una empresa.

Durante la convivencia con reporteros Garivay Avitía explicó que la concesión concluyó el pasado mes de diciembre, sin embargo está corriendo una prorroga por 60 días.

Aclaró que la figura de compra no se maneja en esta administración, por lo que recurren al arrendamiento. Argumentó que no se cuenta con recursos para adquirir nuevas unidades y además resulta más costoso tener vehículos propios y darles mantenimiento tomando en cuenta que su vida útil no rebasa la de un trienio, puntualizó la informante al puntualizar que no hay recursos financieros para hacer compra de unidades nuevas, recalcó.