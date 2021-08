Ayuntamiento de Durango brinda apoyo a trabajador que fue arrollado

Trabajador municipal que fue arrollado cuando se dirigía a realizar sus labores, es un elemento muy querido por sus compañeros, además de ser muy dedicado a su labor, por parte del Ayuntamiento se le esta brindando todo el apoyo necesario para él y su familia, indicó Jorge Pérez director de Servicios Públicos Municipales.

El director comentó que son cerca de 300 trabajadores municipales que se trasladan a sus centros de trabajo en bicicleta, por lo que preocupa la situación de que no se les respete por parte de los automovilistas, pues no es justo que ocurra un accidentes por no tener precaución al conducir.

Sobre Víctor el colaborador atropellado, señaló que sigue en riesgo su vida por los diferentes golpes que sufrió, salió de una operación, pero se encuentra en coma inducido, esperan tener más información de su evolución en las próximas horas.

Por el momento aseguró que se encuentran en contacto directo con la familia por todo lo que se pueda ofrecer, y por parte de Recursos Humanos, también mencionó que por parte del Sindicato se tiene entendido que recibe algún apoyo.

El trabajador iba rumbo a su lugar de trabajo el viernes pasado, al momento del accidente, se desempeña en la Dirección de Servicios Públicos, y su área de trabajo es en las Alamedas, entre calle Constitución y Calle Juárez.