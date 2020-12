Ayuntamiento de Durango pretendía incrementos en diversos rubros: Sandra Amaya

“Actuamos con total apego a la Ley y sin distingos al momento de votar las propuestas de leyes de ingresos presentadas por los municipios. En el caso particular de la capital, pretendían aumentos en diversos rubros y nos resulta absurdo que se nos acuse de actuar con dolo, cuando la propuesta inicial de ellos así lo contemplaba”, así lo señaló la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Amaya Rosales.

La coordinadora del grupo parlamentario de la Cuarta Transformación, detalló que los diputados, miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, revisaron a conciencia las propuestas de los 39 municipios y rechazaron cualquier aumento en relación a las leyes de ingresos aprobadas en 2020.

"Agua, predial, estacionómetros, alta de empresas en el padrón municipal, servicio de limpia y recolección de desechos industriales y comerciales, entre otros fueron algunos de los rubros que detectamos con propuestas de aumentos que, en casos, rebasaban hasta el 800% de incrementos", dijo la legisladora local.

También señaló que: “por supuesto que no íbamos a aceptar un incremento en ninguno de los impuestos o derechos, lo dijimos con anterioridad”, apuntó. “En el caso particular del predial, ellos pretendían un aumento de 5.5 por ciento; es decir, 2 por ciento más que lo contemplado en el índice inflacionario, lo cual no quisieron ajustar”.

De igual forma, informó Amaya Rosales que existieron errores técnicos en la presentación de la propuesta, pues al solicitarles apegarse a lo requerido en la ley que marca el uso de la Unidad de Medida y Actualización, también se negaron a corregir su propuesta presentada en moneda nacional.

Asimismo, puntualizó que el equipo técnico del Congreso del Estado estuvo en contacto con los representantes de los municipios, y se recibió en la Comisión a los alcaldes, para construir Leyes de Ingresos que beneficiaran, tanto a los Gobiernos, como a los ciudadanos.