Baja considerablemente el número de casos positivos a Covid en Durango

El cambio a semáforo naranja en Durango no significa que se deban echar las campanas al vuelo, "aún no vencemos a la Covid y aunque hay menos casos, las muertes siguen en aumento", señaló el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, al revelar que la nueva cifra de positivos es de 48 en las últimas 24 horas y ocho muertos, además advirtió que las reuniones sociales están estrictamente prohibidas en esta temporada porque son el origen de contagios.

Durante la rueda de prensa diaria, el funcionario estatal precisó que se detectaron 48 nuevos casos, de los cuales 23 fueron en la capital del estado, 22 en Vicente Guerrero, así como uno en El Oro, Gómez Palacio y Poanas, respectivamente.

Respecto a los ocho fallecidos de los que se informó este lunes, cinco son hombres y tres mujeres. Mientras que el origen de estas personas son cinco de Gómez Palacio; mientras que Durango, Nombre de Dios y San Juan de Guadalupe con uno en cada municipio.

Al 7 de diciembre, nueve meses después el registro del primer caso, Durango contabiliza 23 mil 143 casos positivos a la Covid-19, así como mil 379 defunciones. Asimismo se informó que 15 mil 784 personas han logrado recuperarse de este padecimiento.

Aunque la cantidad de sospechosos sigue por arriba de las dos mil personas y el número de pacientes positivos en este momento es de dos mil 152; entre ellos, 991 corresponden a Durango capital; 395 de Gómez Palacio; 139 en Lerdo; y 69 en Cuencamé, como los más significativos.

Reconoció que si bien, la cantidad de casos presentó una disminución considerable, este no debe ser motivo para echar las campanas al vuelo y relajar las medidas de protección, dado que el número de muertos es aún elevado.

"Estamos en semáforo naranja y ello implica mayor apertura de actividades, sin embargo no quiere decir que todo haya vuelto a la normalidad, pues aún no vencemos a la Covid y en tal sentido no deben organizarse fiestas, posadas o peregrinaciones religiosas", destacó.

“Si creemos que ya estamos a salvó y retomamos nuestras actividades rutinarias, en muy poco tiempo se volverá a incrementar la cantidad de contagiados y habrá necesidad nuevamente de volver a semáforo rojo; la irresponsabilidad de unos será la tragedia de otros”, concluyó.