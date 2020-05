Banco de Alimentos necesita del apoyo de todos

Con un padrón de más de dos mil beneficiarios en el municipio de Durango, el Banco de Alimento A.C. necesita unir voluntades bajo la pandemia que azota a la entidad. Sara Torres Córdova, presiente de dicho organismo llamó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que en coordinación puedan realizar una cruzada en contra de la escasez alimentaria.

La presiente del Banco de Alimentos, el cual cuenta con cerca de 15 años de vida indicó que con la pandemia algunas empresas donatarias han retirado los apoyos, por tanto y para no descuidar a las familias que semanalmente se benefician con una despensa, realizó un llamado al Subsecretario de Prevención Social y Participación Ciudadana de la SSP, José Luis Amaro Valles para que trabajen en conjunto y puedan llegar a más personas que necesitan un apoyo alimenticio.

“Qué bueno que existan más personas que apoyen, pero es el momento de estar unidos, a Banco de Alimentos muchos donatarios por el Covid-19 han dejado de dar los apoyos, seguimos dando el alimento a las más de dos mil personas, diariamente son más de 50 familias las que se apoyan, si reunimos su trabajo con el de nosotros podemos llegar a más familias con mejores apoyos alimenticios”, dijo Torres Córdova.

Añadió que la Asociación Civil que representa no tiene fines de lucro y apoyan por igual a las personas que están en el padrón y las que no lo están, al igual que a quienes no pueden aportar la cuota de recuperación.

Reiteró la solicitud de conjurar esfuerzos a la SSP, de igual forma llamó a empresarios, comerciantes y sociedad en general para que ayuden al Banco de Alimentos con víveres. Agregó que es una asociación civil certificada como donataria autorizada, es decir, que por cada donación se da un recibo deducible de impuestos.

“Estamos constituidos legalmente, con 15 años de trabajo en Durango, necesitamos que se unan a nosotros, para poder seguir adelante y ayudar a más personas necesitadas, sabemos que los funcionarios y personas tienen un corazón bueno, los esperamos en calle Gerónimo Hernández 222, colonia Insurgentes, o nos pueden contactar al teléfono 8115479”, concluyó la entrevistada.